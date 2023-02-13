У сусідній з Україною країні стався землетрус

Підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів

Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок вдень у румунському повіті Горж. Про це повідомляє HotNews.ro.

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За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів.

Землетрус стався за 102 км на південний захід від Сібіу та за 107 км на північний захід від Крайови.

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Про потерпілих чи пошкодження повідомлень немає.

Країни, що відчули поштовхи: Болгарія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Косово, Чорногорія, Румунія, Словаччина та Сербія.

Зазначимо, що у Румунії найсильніший землетрус у 2022 році стався 3 листопада і мав магнітуду 5,2, тоді як у 2021 році 26 травня було зафіксовано землетрус магнітудою 4,7 бала за шкалою Ріхтера.

Раніше повідомлялося, що землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже складає 36 тис. осіб, і продовжує зростати.