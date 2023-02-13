На сьомий день після землетрусу у Туреччині врятовано шестирічну дівчинку

Кількість жертв унаслідок землетрусів 6 лютого досягла щонайменше 36 257 осіб

На сьому добу після землетрусу рятувальники витягли з-під завалів у Адиямані Туреччина шестирічну дівчинку. Про це повідомляє Haber7.

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«На 178-й годині після землетрусу шестирічну дитину, на ім'я Мірай врятували з-під уламків будинку в центрі Адиямана», – повідомляє видання.

Також повідомляється, що на 178-й годині в Хатаї було врятовано живою жінку на ім’я Есма. Годиною раніше з-під завалів у центрі Адіямана витягнули 35-річного Бюньяміна Ідаджі. Ще годиною раніше в Антакії, що в провінції Хатай, врятували чоловіка на ім’я Серап Дьонмез.

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Кількість жертв унаслідок землетрусів 6 лютого досягла щонайменше 36 257 осіб.

Нагадаємо, заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс у коментарі Sky News у суботу, 11 лютого, заявив, що буде підтверджено ще десятки тисяч смертей.

Як повідомлялося, що в понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані. Унаслідок землетрусу в Туреччині зруйнована фортеця зі списку ЮНЕСКО.