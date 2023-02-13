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Зруйнований землетрусом аеропорт у Хатаї відновив роботу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зруйнований землетрусом аеропорт у Хатаї відновив роботу
У постраждалому від землетрусу регіоні відновили роботу аеропорту
фото: https://haberglobal.com.tr

Зруйнований землетрусом аеропорт у провінції Хатай уже працює, а залізниця поновить роботу найближчим часом 

У Туреччині відновлюють важливу інфораструктуру, яка постраждала під час землетрусів 6 лютого. Так, у провінції  аеропорт Хатай відновив роботу. «Ми завершили ремонт злітно-посадкової смуги в аеропорту Хатай, сьогодні його знову введено в експлуатацію», – йдеться у повідомленні міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини.

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Безперервні роботи тривали 96 годин. Тепер рятувальникам буде  легше забезпечувати жителів провінції гуманітарною допомогою.  Також повідомляється що відновлений аеропорт уже прийняв декілька перших рейсів авіакомпанії Turkish Airlines.  Залізничники розпочали ремонт шляхів, які опинилися в епіцентрі землетрусу в Туреччині, це район Шекероба у Кахраманмараші. Повідомляється, що залізниція буде відновлена найближчим часом. 

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А от греблі які перебувають  у зоні землетрусу, не взагалі  були пошкоджені. Мінстр сільського господарства Туреччини Вахіт Кірішчі, розповів, що раніше з'явилися повідомлення, що гребля «Ататюрк» нібито опинилася у критичному стані після двох руйнівних землетрусів. «Ця інформація не відповідає дійсності»,– сказав глава відомства. Він додав, що на споруді є тріщина, але вони з'являються регулярно і не становлять жодної небезпеки. Слова чиновника цитує агенція Andalu.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів).

Число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу на південному сході Туреччини перевищило 24,6 тис. осіб.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспущені по всій території країни.

Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, у тому числі в Сирії, Лівані, ТРСК, грецькому Кіпрі та Іраку. За останніми даними, у сирійських провінціях Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія та Ракка загинуло понад 3,5 тис. людей.

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Теги: Туреччина Ракка залізниця аеропорт ремонт землетрус

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