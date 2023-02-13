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Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років – CNN

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років – CNN
Найпотужніший землетрус у Туреччині стався 6 лютого
EPA / UPG

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже складає 36 тис. осіб

Землетрус, який завдав руйнівних наслідків Туреччині та Сирії минулого тижня, увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні два десятиліття. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що лише 3% землетрусів та цунамі у світі призвели до загибелі понад тисячі людей.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже складає 36 тис. осіб, і продовжує зростати.

Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років – CNN фото 1

Раніше повідомлялося, що зруйнований землетрусом аеропорт у Хатаї відновив роботу.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів).

Президент Реджеп Тайїп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспущені по всій території країни.

Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, у тому числі в Сирії, Лівані, ТРСК, грецькому Кіпрі та Іраку. За останніми даними, у сирійських провінціях Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія та Ракка загинуло понад 3,5 тис. людей.

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Теги: Туреччина землетрус стихійні лиха

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