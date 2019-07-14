У штаті Луїзіана у США вирує шторм «Баррі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наслідки тропічного шторму «Баррі»

Влада, як і раніше, попереджує про «небезпечну для життя повінь» поряд з можливими торнадо

Тропічний шторм «Баррі» рухається західною частиною американського штату Луїзіана, прямуючи на північ. Синоптики попереджають про можливі повені та торнадо.

Про це повідомляє WP.

«Тропічний шторм «Баррі» накрив Луїзіану у неділю, рухаючись на північ», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що шторм ослабне протягом дня, але влада, як і раніше, попереджує про «небезпечну для життя повінь» поряд з можливими торнадо.

Влада штату Луїзіана оголосила, що по всьому штату було задіяно близько трьох тисяч солдатів «з особливою концентрацією у прибережних районах» для патрулювання доріг і шляхів евакуації, при необхідності - супроводу медичного персоналу та забезпечення безпеки для евакуйованих.

Як відомо, тропічний шторм «Баррі» налетів на американське узбережжя Мексиканської затоки, принісши проливні дощі.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в Луїзіані через наближення шторму «Баррі».