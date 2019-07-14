На узбережжя США в Мексиканській затоці обрушився тропічний шторм «Баррі»



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Фото dpa

Внаслідок шторму близько 117 тисяч людей залишилися без електроенергії

Тропічний шторм «Баррі» налетів на американське узбережжя Мексиканської затоки, принісши проливні дощі. Метеорологи очікують підтоплень. В аеропорту Нового Орлеана через шторм скасували всі рейси.

Тропічний шторм «Баррі» ввечері у суботу, 13 липня, досяг узбережжя США в Мексиканській затоці, принісши із собою проливні дощі. Внаслідок шторму близько 117 тисяч людей залишилися без електроенергії, більшість них проживає в штаті Луїзіана, де президент США Дональд Трамп вже запровадив надзвичайний стан. Інформації про жертв поки немає.

«Баррі» перед досягненням узбережжя США ослаб від рівня урагану до тропічного шторму і, кажуть метеорологи, й надалі втрачатиме свою силу, просуваючись вглиб території США. Утім експерти застерігають, що наслідки шторму можуть бути відчутними з часом, передусім через сильні зливи. За словами губернатора Луїзіани Джона Бела Едвардса, «це будуть кілька довгих днів для нашого штата».

Експерти наголошують, що небезпека шторму «Баррі» полягає не в силі вітру, а у великій кількості води, яку він несе. Керівник Національного центру США з вивчення ураганів Кен Грем пояснив, що «Баррі» дуже повільно рухався над морем і накопичив багато води. За його словами, шторм принесе із собою проливні опади, що призведе до підвищення рівня води у багатьох річках та підтоплень.

Після тривалих дощів у Новому Орлеані останніми днями вже спостерігалися підтоплення, в окремих районах оголосили примусову евакуацію населення. В аеропорту Нового Орлеана через шторм 13 липня скасували всі рейси.

Джерело: DW