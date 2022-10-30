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У Швейцарії почав курсувати потяг довжиною майже два кілометри (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Швейцарії почав курсувати потяг довжиною майже два кілометри (фото)
Поїзд курсує маршрутом Альбула/Берніна від Преда до Бергена, який пролягає через 22 тунелі
фото з відкритих джерел

Потяг складається зі 100 вагонів і є найдовшим у світі

Швейцарська залізнична компанія запустила 29 жовтня найдовший у світі пасажирський поїзд довжиною майже 2 км, маршрут якого пролягає через Альпи. Про це повідомляє АР.

Зазначається, що компанія Rhaetian Railway запустила поїзд довжиною 1,9 кілометра, що складається зі 100 вагонів, уздовж маршруту Альбула/Берніна від Преда до Бергена. 

У 2008 році цей маршрут був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він пролягає через 22 тунелі, деякі з яких крутяться по спіралі через гори, і через 48 мостів, включаючи вигнутий віадук Ландвассера. Вся подорож займає більше години.

Директор Rhaetian Railway Ренато Фашіаті зазначив, рекорд найдовшого потяга у світі мав на меті підкреслити інженерні досягнення Швейцарії та відзначити 175-річчя швейцарських залізниць.

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Нагадаємо, 28 жовтня «Укрзалізниця» презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких чотири поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, чотири запроваджені протягом 2022 року нові рейси «Інтерсіті+», а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Теги: потяг Швейцарія рекорд ЮНЕСКО

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