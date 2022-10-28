«Укрзалізниця» запускає нові міжнародні рейси: список  

Деякі рейси будуть курсувати з прискоренням

Перевізник анонсував чотири нові поїзди

«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення. Про це повідомила пресслужба перевізника.

В продажу з'явилися квитки на такі рейси:

№90/89 Київ – Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

Через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. Виїзд з Києва о 22:52, прибуття до Вінниці о 02:03, до Тернополя о 06:28, до Львова о 08:55, до Перемишля об 11:13. Зворотний виїзд о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42.

Через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. Виїзд з Києва о 22:52, прибуття до Вінниці о 02:03, до Тернополя о 06:28, до Львова о 08:55, до Перемишля об 11:13. Зворотний виїзд о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42. №351/352 Київ – Кишинів (Молдова).

Цей поїзд матиме зручну стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія). Поїзд курсуватиме через день відправкою зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48.

У листопаді надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків – Хелм (Польща). З 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень (Австрія) – Чоп.

Важливо також відзначити прискорення популярних нині міжнародних рейсів:

№ 23 Київ – Хелм пришвидшується на дві години в обидві сторони;

№ 67 Київ – Варшава пришвидшується на дві години до Польщі і на годину до України.

Нагадаємо, пасажири, які запізнилися на свої поїзди, оскільки були змушені перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, зможуть скористатися своїми квитками для поїздки наступним поїздом у тому ж напрямку.