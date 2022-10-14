«Укрзалізниця» відновила сполучення з Краматорськом: як курсуватимуть потяги

Поїзд робитиме зупинки на семи станціях

«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині. Поїзди сюди не курсували від початку квітня, повідомляє пресслужба відомства.

«Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:13», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.

Нагадаємо, унаслідок ракетного обстрілу Києва рашистами, 10 жовтня зранку, було пошкоджено центральний залізничний вокзал. Утім, рух поїздів продовжувався, висадка та посадка на поїзди проводилася через підземні переходи.

Триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.