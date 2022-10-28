«Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів

Відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни

Сьогодні, 28 жовтня, «Укрзалізниця» презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких чотири поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, чотири запроваджені протягом 2022 року нові рейси «Інтерсіті+», а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ключові оновлення по маршрутах в межах України:

поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром;

поїзд №266/265 Ковель – Ужгород. Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею «солеварів» Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00;

поїзд №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.

Ще три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом:

поїзд № 111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини;

поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром;

поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№ 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

№ 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;

№ 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;

№ 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;

№ 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;

№ 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;

№ 7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;

№ 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

Швидкісні поїзди «Інтерсіті+» теж зазнають зрушень у графіку:

№ 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;

№ 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години;

Змінюється час відправлення поїздів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ:

№ 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;

№ 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;

№ 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;

№ 708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;

№ 710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.

В «Укрзалізниці» зазначають, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих поїздах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії на тягу.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення.