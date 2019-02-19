У Швейцарії лавина накрила щонайменше 10 людей



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Лавина зійшла на гірськолижному курорті Кран-Монтана

Під снігом можуть знаходитися від 10 до 12 осіб

На гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії зійшла снігова лавина, під якою можуть бути поховані понад 10 осіб.

Про це у вівторок, 19 лютого, повідомляє місцеве видання Le Nouvelliste.

Мера міста Кран-Монтана Ніколя Феро заявив, що під снігом можуть знаходитися від 10 до 12 осіб.

Раніше поліція кантону Вале повідомляла, що лавиною завалило «декількох людей».

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що в українських Карпатах з початку лютого відомо про сходження уже щонайменше 16 лавин.

Також повідомлялося, що цього місяця у Кашмірі через сходження снігової лавини загинуло 12 осіб, одна людина вважається зниклою безвісти.