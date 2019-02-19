  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Швейцарії лавина накрила щонайменше 10 людей

    • Розсилка
    Лавина зійшла&nbsp;на гірськолижному курорті Кран-Монтана - У Швейцарії лавина накрила щонайменше 10 людей
    Лавина зійшла на гірськолижному курорті Кран-Монтана

    Під снігом можуть знаходитися від 10 до 12 осіб

    На гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії зійшла снігова лавина, під якою можуть бути поховані понад 10 осіб.

    Про це у вівторок, 19 лютого, повідомляє місцеве видання Le Nouvelliste.

    Мера міста Кран-Монтана Ніколя Феро заявив, що під снігом можуть знаходитися від 10 до 12 осіб.

    Раніше поліція кантону Вале повідомляла, що лавиною завалило «декількох людей».

    Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що в українських Карпатах з початку лютого відомо про сходження уже щонайменше 16 лавин.

    Також повідомлялося, що цього місяця у Кашмірі через сходження снігової лавини загинуло 12 осіб, одна людина вважається зниклою безвісти.

    Читайте також
    Швейцарія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ