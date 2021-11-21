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    У Швейцарії шість жінок постраждали після падіння величезної новорічної зірки (фото)

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    Новорічна зірка впала зі стелі на людей, які були внизу - У Швейцарії шість жінок постраждали після падіння величезної новорічної зірки (фото)
    Новорічна зірка впала зі стелі на людей, які були внизу
    фото: luzernerzeitung.ch

    Постраждалих доправили до лікарні, а торговельний центр евакуювали

    У торговому центрі у Швейцарії шість жінок постраждали під час падіння новорічної прикраси довжиною 10 метрів. Про це повідомляє видання Luzerner Zeitung.

    Новорічна зірка впала зі стелі на людей, які були внизу.

    Постраждали шість жінок у віці від 17 до 57 років. Двоє людей отримали тяжкі травми, ще четверо – легкого ступеня важкості.

    Постраждалих доправили до лікарні, а торговельний центр евакуювали.

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    У Швейцарії шість жінок постраждали після падіння величезної новорічної зірки (фото)
    У Швейцарії шість жінок постраждали після падіння величезної новорічної зірки (фото)
    У Швейцарії шість жінок постраждали після падіння величезної новорічної зірки (фото)
    У Швейцарії шість жінок постраждали після падіння величезної новорічної зірки (фото)
    фото: luzernerzeitung.ch

    Поліція розпочала розслідування інциденту.

    До слова, стали відомі деталі цьогорічної ялинки в Києві, організатори обіцяють купол з ілюмінацією та різдвяні мелодії.

    Теги: Швейцарія розслідування
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    У Швейцарії шість жінок постраждали після падіння величезної новорічної зірки (фото)