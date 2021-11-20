Ексглава СБУ закликає парламент запустити процедуру імпічменту

Парламент має розслідувати справу «вагнерівців» в рамках процедури імпічменту Президента – Наливайченко

У Верховній раді має бути створена спеціальна слідча комісії для розслідування обставин зриву спецоперації з затримання «вагнерівців» в рамках закону про усунення президента України з поста (імпічменту). Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

«Сьогодні «справа вагнерівців» призвела до тотальної недовіри до нинішнього керівництва країни. Тепер у питаннях національної безпеки України. Досить брехні! Час негайно створити Спеціальну слідчу комісію для публічного і повного розслідування. А для цього необхідно негайно застосувати норми Закону No39-IX від 10 вересня 2019 року – «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)», – заявив ексглава СБУ.

Він заявив, що підконтрольна «Слузі Народу» ТСК повністю себе дискредитувала. «Нам не потрібна ТСК, яка була до цього. Не потрібні її нікчемні висновки - не фахові і неправдиві», – заявив нардеп.

Ексглава СБУ закликав парламент в рамках роботи Спеціальної слідчої комісії ВР обрати спеціального прокурора, слідчих, заслухати свідків щодо обставин зриву спецоперації і всі її висновки зробити публічними.

«Свобода слова неминуче перемагає брехню влади. Завжди. Усе таємне стає відомим. Рано чи пізно. Завжди», – підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, 17 листопада Bellingcat опублікував розслідування обставин зриву спецоперації по затриманню «вагнерівців», в якому повідомили, що причиною зриву стало перенесення операції начебто за вказівкою голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Цю інформацію 19 листопада в ефірі «Свободи Слова Савіка Шустера» підтвердив колишній глава Головного розвідувального управління Міноборони Василь Бурба. Він заявив, що Андрій Єрмак передав розвідникам доручення Зеленського про перенесення операції.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Водночас українські слідчі побоялися допитати Зеленського.