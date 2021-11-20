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    У Черкасах п'яна матір ледь не задушила одномісячну дитину (фото)

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    У Черкасах патрульні врятували життя одномісячній дитині - У Черкасах п'яна матір ледь не задушила одномісячну дитину (фото)

    У Черкасах патрульні врятували життя одномісячній дитині

    Фото: Facebook Олександра Кокоби

    Молода матір постійно зловживає спиртним і неодноразово погрожувала заподіяти кривду дитині

    У Черкасах патрульні вчасно прибули на виклик занепокоєної місцевої мешканки, яка поскаржилася на ставлення своєї доньки до новонародженої дитини, і врятували малюку життя. Про це у Facebook повідомив начальник місцевого відділення патрульної поліції Олександр Кокоба.

    Молода матір постійно зловживає спиртним і неодноразово погрожувала заподіяти кривду дитині, якій ще не виповнилось й місяця.

    Патрульних викликала матір жінки.

    «По прибуттю на виклик в квартирі патрульні виявили жінку, яка з ознаками алкогольного сп’яніння спала на дитині. Новонароджений хлопчик перебував в безпорадному стані з бурим кольором обличчя, скоріш за все йому не вистачало кисню», – пише Кокоба.

    Одна з патрульних, яка теж виховує дитину, надала необхідну допомогу.

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    У Черкасах п'яна матір ледь не задушила одномісячну дитину (фото)
    У Черкасах п'яна матір ледь не задушила одномісячну дитину (фото)
    У Черкасах п'яна матір ледь не задушила одномісячну дитину (фото)
    У Черкасах п'яна матір ледь не задушила одномісячну дитину (фото)
    У Черкасах п'яна матір ледь не задушила одномісячну дитину (фото)

    «Вона оперативно зреагувала, та надала необхідну допомогу, нагодувала хлопчика, а також помила його та переодягнула в чисте», – додав правоохоронець.

    На місце події викликали службу у справах дітей, ювенальну превенцію і медиків.

    Дитину від матері забрали до лікарні.

    Нагадаємо, в Одесі правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця.

    До слова, 18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.

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    Теги: вбивство скандал розслідування
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    У Черкасах п'яна матір ледь не задушила одномісячну дитину (фото)