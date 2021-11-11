Купол з ілюмінацією та різдвяні мелодії: стали відомі деталі цьогорічної ялинки в Києві

Цьогоріч усі новорічні атракції будуть розташовані за містом

Цьогоріч головна новорічна ялинка у Києві буде прикрашена на тему народження Ісуса. Про це розповів президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі у Києві Ігор Добруцький в ефірі «Радіо Київ – 98 FМ».

За його словами, ялинку збираються прикрасити за тематикою Різдва з вертепом та історією народження Христа.

«Над ялинкою буде знову таке велике шатро, купол із ілюмінацією десь у 60 метрів у діаметрі. Це буде дуже затишно. Різдвяні мелодії також додадуть атмосфері цій святій місцині», – розповів Добруцький.

Аби не створювати натовпу на Софійській площі, резиденцію з різними атракціями перенесли за місто. Там гостей зустрічатиме казковий чарівник Доброчар, який цьогоріч стане українським Сантою. За легендою він науковець та охоронець природи. Тож, на новій локації можна буде побачити колекції метеоритів та телескопи Доброчара, походити пекарнями та науковими лабораторіями та дізнатися, як виготовляють іграшки зі скла.

«У нас з’явився новий герой Доброчар. Для нього відвели майже 800 кв. м площі, де й буде резиденція. Її розташують за Житомирською трасою. Також там влаштують фестиваль ілюмінації, де буде безліч фотозон і там можна буде зупинитися», – підсумував організатор свята.

Як повідомлялося, цьогоріч на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.