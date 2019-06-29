У Сибіру ціле місто йде під воду (фото, відео)



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На місцях працюють рятувальники, проте жителі відзначають, що сил і коштів не вистачає, щоб надавати допомогу всім вчасно

За даними адміністрації Тулуна, на 29 червня рівень води в річці Ія склав 1383 см при критичних відмітках в 700

У Сибіру з 27 червня затопило місто Тулун і Тулунський район Іркутської області через підйом рівня води. Про це повідомляє місцеве видання «ІА Іркутськ Сьогодні»



Зазначається, що з 28 червня в Тулуні йде евакуація, але багато людей ще залишаються в місті і поселеннях поруч. За даними адміністрації Тулуна, на 16:00 29 червня рівень води в річці Ія склав 1383 см при критичних відмітках в 700.

За даними МНС РФ, в Тулунському районі підтоплено 13 населених пунктів, 1277 житлових будинків, в яких проживають 2817 осіб, у тому числі 538 дітей, 6 соціально значущих об'єктів. У багатьох не залишилося нічого, ані будинку, ані речей, ані продуктів. У місті затоплює вже не лише приватні будинки, а й багатоквартирні п'ятиповерхівки.

Мешканці, які проживають до мосту через Ія (їхати з Іркутська) говорять про вартість хліба до 100 рублів.

Як повідомили в уряді Іркутської області з посиланням на голову уряду Руслана Болотова, про факти збільшення вартості продуктів влади нібито вже знають, але «припинити їх поки не виходить».



На місцях працюють рятувальники, людей евакуюють у пункти тимчасового розміщення, проте жителі відзначають, що сил і коштів не вистачає, щоб надавати допомогу всім вчасно. Деякі населені пункти Тулунського району виявилися відрізаними від світу. Ділянка федеральної траси в Тулун Іркутської області безнадійно перекрита стрімким водним потоком, відокремлюючи сушу від затоплених районів міста, пишуть в МНС РФ.

Автодорога в Тулуні в бік Іркутська і Братська закрита з 28 червня. На трасі скупчилися десятки автомобілів і людей, охочих проїхати, однак зробити це неможливо. В цілому, за даними прес-служби постпреда президента РФ в Сибірському федеральному окрузі, в районі пошкоджено 2 автомобільних мости, підтоплено 6 ділянок автомобільних доріг місцевого значення.



За прогнозами синоптиків, 30 червня місцями по області знову очікуються грози, у південних районах та в горах Східного Саяна зливові дощі. Дощові потоки продовжать затоплювати райони. У найближчу добу рівень води продовжить підніматися на річці Ія, в місті Тулун він перевищить позначку в 1400-1500 см, повідомляють в МНС РФ.