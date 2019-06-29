Спецслужби РФ готують «українську ДРГ» для фейкових новин про Донбас, - розвідка



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За даними «Інформаційного спротиву», найближчим часом Росія планує здійснити інформаційну кампанію щодо дискредитації

Найближчим часом Російська Федерація планує здійснити інформаційну кампанію щодо дискредитації України, в якій має намір використовувати українських військових, які потрапили нещодавно в полон на вантажівці. Про це повідомляє «Інформаційний спротив».

«За оперативними даними групи ІС, спецслужбами РФ готується нова пропагандистська інформаційна кампанія з дискредитації України. Зокрема, найближчими днями в так звану «ДНР» мають прибути представники одного з російських федеральних каналів, щоб зняти великий сюжет про «злочини ЗС України проти мирного населення «ДНР», - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, основними дійовими особами цього сюжету стануть сім українських військовослужбовців, які їхали в штаб підрозділу на вантажному автомобілі, водій якого відхилився від маршруту і завіз військових на тимчасово окуповану територію. Там їх затримали представниками збройних формувань Російської Федерації.

«Наразі наших військових утримують у Макіївському СІЗО, де з ними «працюють» представники російських спецслужб, застосовуючи щодо них психологічний тиск. Полоненим роздано для заучування спеціально підготовлені тексти, які вони мають озвучити на камери російського пропагандистського каналу. Цікава деталь: місцевих колаборантів, які перейшли на службу до окупантів в «органи безпеки «ЛДНР», до полонених не підпускають на гарматний постріл», - повідомляють в ІС.

За інформацією ІС, російська пропаганда представить свою версію подій, за якою «українська ДРГ» у складі восьми осіб за наказом командування ООС прямувала на тимчасово окуповану територію для проведення диверсій на об'єктах цивільної інфраструктури (водопостачання, електричні мережі тощо). Але завдяки пильності «розвідки і контррозвідки «ДНР», була захоплена в полон у момент переходу лінії розмежування. За задумом інформаційної провокації, полонені військовослужбовці мають розповісти і підтвердити (зрозуміло, що під загрозою життю) цю російську пропагандистську версію подій. Також будуть сфабриковані документальні докази.

Як нагадує ІС, водія вантажівки, який потрапив у полон, днями було звільнено з полону «унаслідок домовленостей одного з кандидатів у депутати ВР із його кумом В.Путіним». За повідомленням українських ЗМІ, дружина одного з полонених звинуватила цього військовослужбовця в тому, що він сприяв потраплянню її чоловіка і товаришів у полон, зазначає ІС.

Нагадаємо, 22 травня вісім українських військовослужбовців потрапили у полон до проросійських бойовиків у районі населеного пункту Новотроїцьке. Бійці їхали на вантажівці на звірку зброї в один із підрозділів.

У четвер, 27 червня, Віктор Медведчук без відома президента України Володимира Зеленського провів переговори з представниками ОРДО Денисом Пушиліним і ОРЛО Леонідом Пасічником, унаслідок яких вдалося досягти домовленості про звільнення чотирьох українців.