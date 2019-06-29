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    Думки вголос

    Сьогодні союзником деструктивних сил в Україні є Росія

    • Назарій Заноз

      Політичний оглядач, публіцист

    • Розсилка
    Під час акції &laquo;Захисти Конституцію #CтопРеванш&raquo; біля офісу президента України. Київ, 27 червня 2019 року - Сьогодні союзником деструктивних сил в Україні є Росія
    Під час акції «Захисти Конституцію #CтопРеванш» біля офісу президента України. Київ, 27 червня 2019 року

    Одне із ключових завдань влади на найближчий час – створити систему стримування-противаг

    В українському повітрі витає запах реваншу. Ніби в одну мить розверзлося пекло і звідти поналазило різної нечисті. І подібне відчуття виникає не лише через одіозні рішення судів. Не тільки через повернення російської делегації до ПАРЄ. Не лише у зв’язку зі спробами ексрегіоналів-втікачів пролізти до Верховної Ради. А й від відчуття безпорадності, котре супроводжує всі ці процеси. Ніби всі ці роки війни минули дарма.

    Проте не варто здаватися. Як і не слід у всьому звинувачувати нову владу. Вона безперечно допускає помилки. Часом робить дурниці і намагається провести в парламент та призначає головами ОДА людей, котрі аж ніяк не схожі на тих, хто мав би вести українців до світлого майбутнього в ЄС та НАТО.

    Але справа зараз таки радше не в ній. Точніше, не зовсім в ній. А в ситуації, в котрій знову опинилася Україна – міжвладдя.

    Попри те, що Зеленський приступив до виконання повноважень, але по суті його вплив вкрай обмежений. В країні існує вакуум влади. І його радо заповнюють деструктивні сили, бо вони знають, що і як треба робити в подібних випадках. Бо їх немає кому зупинити, бо більшість політикуму з головою поринула у виборчий процес. Президент не має достатніх повноважень, знань і, виглядає на те, що бажання, аби якось це втихомирити. А Верховна Рада перебуває в підвішеному стані. Одні вже не можуть, а інші – не хочуть.

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    Така турбулентність чудово засвідчує провал судової реформи. Як і вказує на інші недоліки системи. На слабкі точки країни, котрі неодмінно потрібно посилити, аби не втратити державу.

    Українському народові дуже би не зашкодило повчитися в цих деструктивних сил вміння відчувати, коли відкриваються вікна можливостей. А заодно, як в ці вікна пролазити та як з того користати. Але використовувати ці знання лише з позитивною метою.

    Зараз ці люди намацують рамки дозволеного. Межі, аби могти заповнити собою вакуум влади. Якщо вони встигнуть скоїти багато деструктивних дій, то мають шанс відібрати у влади частину важелів впливу й підкорити її собі чи хоча б трохи узалежнити. Особливо варто зважати на те, що до цих людей належить Андрій Портнов, котрий спеціалізується на юридичній еквілібристиці.

    Треба якнайшвидше проминути цей перехідний етап, бо деструктивні сили з нього намагатимуться скористатися сповна. Саме це є їхня золота доба, коли мають шанс перетворитися із каліфів-на-час у повноцінних гравців.

    Проте ця ситуація куди небезпечніша з іншої сторони, бо ослаблена влада – це ослаблена країна. Тоді її можна брати тепленькою. Тому найбільшим союзником цих деструктивних сил є Росія. Під час попереднього міжвладдя взимку 2014 року вона й розпочала війну.

    Роль суспільства

    Коли держава безсила чи прикидається такою, то знову настає час для соціуму. Це золота пора для активістів, на плечі котрих знову лягає відповідальність зупиняти наступ й не дати укріпитися всім тим, хто прагне реваншу.

    Також суспільство має контролювати і направляти нову владу. Вказувати на необхідні реформи і добиватися їхнього втілення. Не відступати й не умивати руки. Скласти перелік ключових реформ й спільно працювати над їх втіленням. Поки влада гнучка – варто тиснути на неї.

    Ця ситуація засвідчує слабкість держави. Її інституційну неспроможність. Верховна Рада недієздатна, бо очікує на хазяїна, хоча в нас і парламентсько-президентська держава. Президент слабкий, бо не має досвіду й опертя.

    Тому одне із ключових завдань влади на найближчий час – створити систему стримування-противаг. Аби не лише стримувати некомпетентних керманичів від необдуманих рішень, а й щоб тримати рівновагу. Особливо, якщо новій владній команді дійсно йдеться про спробу змінити систему. Бо це основа й подушка безпеки на випадок складних історичних моментів.

    Як і варто покарати тих, хто намагається здійснити реванш. В цьому передовсім має бути зацікавлена влада. Бо навіть, якщо зараз вони видаються зручними ситуативними союзниками, котрі мочать попередників, то згодом з таким же завзяттям мочитимуть й вас, коли ослабне уже ваша влада. Якщо вони самі її не ослаблять швидше, ніж встигнете те зрозуміти.

    Джерело: Радіо Свобода

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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