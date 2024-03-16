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У Софії проходить похорон патріарха Болгарського Неофіта (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Софії проходить похорон патріарха Болгарського Неофіта (відео)
У Болгарії триває похорон патріарха Неофіта
скріншот відео

Місцем поховання патріарха стане собор «Святої Кирячі»

Сьогодні, 16 березня, у Софії відбувається похорон патріарха Болгарської православної церкви Неофіта. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

На заході присутній Вселенський патріарх Варфоломій.

О 9:30 почалася Свята Літургія. Наприкінці поховання почався хресний хід до митрополитського собору «Святої Кирячі», де буде захоронено тіло патріарха Неофіта.

На похорон запрошені єрархи з інших помісних церков, зокрема з румунської.

Президент країни Румен Радев оголосив національний траур 15 і 16 березня у зв'язку зі смертю патріарха.

Нагадаємо, що ввечері 13 березня на 79-у році життя після тривалої хвороби у Військово-медичній академії, внаслідок поліорганної недостатності, помер патріарх Болгарський і Софійський митрополит Неофіт (Димитров).

Теги: похорон Болгарія церква православна церква

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