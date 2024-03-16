У Софії проходить похорон патріарха Болгарського Неофіта (відео)
Місцем поховання патріарха стане собор «Святої Кирячі»
Сьогодні, 16 березня, у Софії відбувається похорон патріарха Болгарської православної церкви Неофіта. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
На заході присутній Вселенський патріарх Варфоломій.
О 9:30 почалася Свята Літургія. Наприкінці поховання почався хресний хід до митрополитського собору «Святої Кирячі», де буде захоронено тіло патріарха Неофіта.
На похорон запрошені єрархи з інших помісних церков, зокрема з румунської.
Президент країни Румен Радев оголосив національний траур 15 і 16 березня у зв'язку зі смертю патріарха.
Нагадаємо, що ввечері 13 березня на 79-у році життя після тривалої хвороби у Військово-медичній академії, внаслідок поліорганної недостатності, помер патріарх Болгарський і Софійський митрополит Неофіт (Димитров).
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