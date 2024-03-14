Пішов з життя патріарх Болгарський Неофіт

Закінчилася 11 річна каденція патріярха Болгарського Неофіта

Увечері 13 березня на 79-у році життя після тривалої хвороби у Військово-медичній академії, внаслідок поліорганної недостатності, помер патріарх Болгарський і Софійський митрополит Неофіт (Димитров). Про це повідомляє офіційний сайт Болгарської Патріархії.

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Нагадаємо, Болгарський патріарх Неофіт 6 січня 2024 року з нагоди свята Богоявлення, на яке традиційно окроплюють освяченою хрещенською водою воїнів і бойові прапори Болгарської армії, у своїй промові наголосив на важливості армії для кожного нації і держави.

«Руйнівна війна проти братньої України, за якою послідував не менш страшний для нашого християнського сумління збройний конфлікт на землях, освячених Боголюдською присутністю Спасителя, ще раз нагадали всім нам про важливість армії для кожної нації і держави, – сказав патріарх Неофіт та додав: – Господь Бог і Свята Церква благословляють тільки ту армію, яка не виявляє агресії, і єдиною метою якої є захист і оборона свого народу і країни в її міжнародно визнаних територіальних кордонах».

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Також на початку 2023 року під час свого новорічного звернення до болгарського народу патріарх Неофіт наголосив, що «протягом минулого року наше життя було відзначене трагедією братовбивчої війни, що розгорілася у самому серці християнської Європи, у братній православній Україні».

Тоді він не сказав, що це війна проти України, зробивши акцент, що «це конфлікт, у якому брати за вірою зіткнулися один з одним», і що це «конфлікт, який матиме свої наслідки протягом десятиліть». На цей раз Патріарх Неофіт більш чітко акцентував, що ведеться «руйнівна війна проти братньої України», підкресливши, що Бог і Церква благословляють тільки ту армію, яка не здійснює нападу на чужу країну, «не виявляє агресії, і єдиною метою якої є захист і оборона свого народу і країни в її міжнародно визнаних територіальних кордонах».