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Хвилина мовчання: згадаймо відомого актора та режисера Андрія Павленка

Катерина Іванова
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо відомого актора та режисера Андрія Павленка
Павленко був актором київських театрів «Ательє 16» і «Чорний квадрат»
фото з відкритих джерел

Актор захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Павленка.

На війні у грудні 2023 року загинув відомий український актор та режисер Андрій Павленко. Воїну було 44 роки. Про це повідомила його дружина Дар’я Орєхова.

«Війна нікого не шкодує...війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Andrew Pavlenko. День прощання з Андрієм повідомлю згодом!» – написала Дар’я Орєхова.

Павленко з початку вторгнення Росії пішов добровольцем на фронт. Згодом був поранений, а також тричі отримував контузію
Павленко з початку вторгнення Росії пішов добровольцем на фронт. Згодом був поранений, а також тричі отримував контузію
фото: Darya Orekhova

Державне агентство з питань кіно також повідомило про його смерть.

«На війні загинув актор та військовослужбовець ЗСУ Андрій Павленко. Він талановитий актор, режисер-документаліст, долучився до лав Збройних Сил України від початку повномасштабного вторгнення», – заявили в агенції.

Андрій Павленко знімався в таких стрічках, як «Жіночий лікар», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Лист очікування», «Сашка»,  «1941» та інших. Також він знімав низку документальних проєктів на Донбасі після 2014 року, зокрема в Широкиному.

Хвилина мовчання: згадаймо відомого актора та режисера Андрія Павленка фото 1
фото з відкритих джерел

Андрій Павленко народився 12 серпня 1980 року.

Після школи навчався журналістиці в Києві (1997-2002), потім на акторському факультеті РАТІ-ГІТІС у Москві (2000-2003).

У 2009 році Павленко закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. Карпенка-Карого за спеціальністю «режисер кіно та телебачення».

Був актором київських театрів «Ательє 16» і «Чорний квадрат». У фільмографії актора 69 робіт у різних фільмах і серіалах. 

Хвилина мовчання: згадаймо відомого актора та режисера Андрія Павленка фото 2
фото: Darya Orekhova

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік доєднався до лав Збройних Сил. На жаль, під час бою на одному з напрямків фронту Павленко загинув.

На загибель актора відреагували представники театральної спільноти. Зокрема, актор Дикого театру Олесь Каціон написав у Фейсбуці: «Друзі… Вчора пішов від нас у засвіти Андрій Павленко. Друг, талановитий актор, режисер-документаліст, військовослужбовець Збройних Сил України, люблячий батько та справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав».

У актора залишилося четверо дітей (по двоє дітей від двох шлюбів)
У актора залишилося четверо дітей (по двоє дітей від двох шлюбів)
фото: Darya Orekhova

Павленко також працював у Театрі на Подолі.

«Загинув Андрій Павленко – актор, відомий своїми роботами в кіно, котрий працював і в нашому Театрі. Колектив Театру на Подолі висловлює свої щирі співчуття сім'ї Воїна», – йдеться у заяві.

У Андрія залишилися дружина і четверо дітей.

Попрощалися з актором у Києві 13 грудня 2023 року, похорон відбувся 14 грудня 2023 року в Обухові.

Вічна слава і шана Герою!

Нагадаємо, на фронті загинув Володимир Федінчук – актор Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича, Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю «Сварга». 

Теги: хвилина мовчання війна лікар смерть українці актор чоловік дружина університет похорон батько телебачення

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