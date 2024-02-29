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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Патріарх Варфоломій святкує день народження. Чому важливо його привітати

glavcom.ua
Вселенський Патріарх Варфоломій святкує сьогодні 84-річчя
фото з відкритих джерел

«Ми вдячні Патріарху Варфоломію за чітку й принципову позицію щодо підтримки України»

29 лютого, в цей особливий день, який випадає раз на чотири роки, народилась унікальна людина, яку нині ми всі знаємо і шануємо як Першого серед православних ієрархів, як Предстоятеля апостольського престолу Великої Церкви Христової у Константинополі – Вселенського Патріарха Варфоломія.

Сердечні вітання Його Всесвятості з нагоди 84-ї річниці початку його земного шляху! Від повноти Православної Церкви України та від себе особисто щиро бажаю Патріарху Варфоломію міцного здоров’я, примноження духовних і тілесних сил, успіхів у численних трудах та всіляких благ від Бога.

Ми щиро вдячні Вселенському Патріарху за відновлення історичної справедливості, відновлення духовного зв’язку між дочірньою Церквою в Києві та Константинополем – Церквою-Матірю, звʼязку, який ніхто, як би не намагався, не здатен ані розірвати, ані заперечити. Ми вдячні за те, що завдяки його батьківській турботі і жертовності Українська Церква перегорнула сторінку розділень та неканонічного поневолення, отримавши довгоочікуваний Томос про автокефалію і визнання, як рівноправна Помісна Церква.

Ми вдячні Патріарху Варфоломію за чітку й принципову позицію щодо підтримки України, яка нині переживає страшні випробування війною. Ми високо цінуємо турботу Матері-Церкви Константинопольської, яка виявляється через молитву про Україну і наш народ, через гуманітарну та матеріальну допомогу постраждалим. Вдячні за свідчення істини перед світом і публічне викриття та осудження російської агресії, яку Вселенський Патріарх чітко окреслив як зло, як «диявольську війну».

Назавжди в пам’яті залишаться приємні спогади про історичний візит в 2021 році Патріарха Варфоломія до України, до нашої Помісної Церкви вже як до автокефальної, належної й самостійної Церкви-Дочки. Вдячні, що Його Всесвятість знайшов для цього візиту час і можливість, за те, що разом з тисячами вірян-українців, біля прадавніх українських святинь, підносив спільні молитви до Бога.

Можна довго перераховувати всі добрі справи і досягнення цієї видатної людини, яка докладає неймовірних зусиль, несучи світло віри й надії, розбудовуючи братні стосунки між Церквами, навертаючи віруючих до спілкування з Церквою і Богом, піклуючись про людей і привертаючи увагу до глобальних світових проблем… Многії літа, Ваша Всесвятосте!

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Джерело
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Теги: церква Вселенський патріарх Варфоломій томос

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