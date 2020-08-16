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    У світі

    У Сомалі бойовики атакували готель: є загиблі і поранені

    • Розсилка
    У Сомалі бойовики атакували готель - У Сомалі бойовики атакували готель: є загиблі і поранені
    У Сомалі бойовики атакували готель

    В готелі досі тривають перестрілки

    У столиці Сомалі Могадішо бойовики атакували готель. В результаті теракту загинули понад 10 осіб, ще 30 постраждали.

    Про повідомляє місцеве видання Somali Guardian.

    Повідомляється, що терористи підірвали авто, щоб проникнути в готель на пляжі Лідо, після чого всередині почалася перестрілка. Бойовики забарикадувалися на верхніх поверхах і вели вогонь по військових, які прибули на місце.

    За даними видання, загинули понад 10 осіб. Серед жертв є урядові чиновники Сомалі. У числі постраждалих називають міністра громадських робіт Ахмеда Вашингтона, знамениту в Сомалі співачку Фаїзу Бела та інших відомих людей.

    Також повідомляється, що силовикам вдалося ліквідувати двох бойовиків.

    Перестрілки між військовими і терористами досі тривають.

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