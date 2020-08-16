У Сомалі бойовики атакували готель: є загиблі і поранені



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У Сомалі бойовики атакували готель

В готелі досі тривають перестрілки

У столиці Сомалі Могадішо бойовики атакували готель. В результаті теракту загинули понад 10 осіб, ще 30 постраждали.

Про повідомляє місцеве видання Somali Guardian.

Повідомляється, що терористи підірвали авто, щоб проникнути в готель на пляжі Лідо, після чого всередині почалася перестрілка. Бойовики забарикадувалися на верхніх поверхах і вели вогонь по військових, які прибули на місце.

За даними видання, загинули понад 10 осіб. Серед жертв є урядові чиновники Сомалі. У числі постраждалих називають міністра громадських робіт Ахмеда Вашингтона, знамениту в Сомалі співачку Фаїзу Бела та інших відомих людей.

Waxaan aad uga xumay qaraxa ismiidaaminta ah ee ka dhacay magaalada #hotel_Elite ee magalada #Muqdisho waxaan leeyahay alle how naxariisto intii dhimatay inta dhaawacantayna alle ha caafiyo xukuumadana waxaan kula talin lahaa inay illaliso goobaha bulshadu iskugu timaado pic.twitter.com/GBHW0izyOc — Abdi kaadir Fidhin (@PFidhin) August 16, 2020

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucu birçok kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.https://t.co/QjgyylORsI — Yeni Şafak (@yenisafak) August 16, 2020

Також повідомляється, що силовикам вдалося ліквідувати двох бойовиків.

Перестрілки між військовими і терористами досі тривають.