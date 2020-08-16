У МВС Білорусі повідомили про вибух біля універмагу в Мінську



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Правоохоронці затримали двох чоловіків і жінку

Правоохоронці повідомили, що затримали двох чоловіків і жінку, які після вибуху втекли у двори

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Білорусі затримало двох чоловіків і жінку. Їх підозрюють у вибуху саморобного пристрою біля універмагу «Білорусь».

Прог це повідомляє пресслужба МВС Білорусі.

«Учора в Мінську приблизно о 17.00 на лінію «102» надійшло повідомлення від громадян: поруч з універмагом «Білорусь» невідомі підірвали саморобний вибуховий пристрій. Першим на місце події прибув наряд групи затримання Заводського відділу департаменту охорони», – ідеться в повідомленні МВС.

У МВС розповіли, що один з очевидців бачив компанію із двох чоловіків і жінки, які після вибуху втекли у прилеглі двори.

Повідомляють, що один із підозрюваних активно пручався під час затримання.

«Один із них, 1968 року народження, чинив активний спротив міліціонеру-водію. Він завдав йому кілька ударів по голові, поваливши на землю, намагався вичавити очі», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Як повідомлялося, у неділю, 16 серпня, в Мінську близько 100 тисяч людей зібралися висловити протест чинного президента Олександра Лукашенка. Вони закликають главу держави піти у відставку.

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