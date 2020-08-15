Як загинув участник протестів у Мінську. Фото, яке спростовує версію влади



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Олександр Тарайковський загинув 10 серпня від куль бійців білоруського спецназу СПБТ« Алмаз» - дослідники

Медики причиною смерті Олександра Тарайковского назвали відкриту рану грудної клітини і крововтрату

Агентство Associated Press оприлюднило кадр, зроблений за кілька секунд до смерті учасника протестних акції у Мінську 10 серпня Олександра Тарайковского.

В агентстві зазначили, що чоловік у закривавленій футболці перед групою силовиків - Тарайковский.

Білоруська влада офіційно визнала його загибель вночі 10 серпня, а причиною відразу назвали вибух невстановленого пристрою в руках Тарайковского, яке активіст нібито збирався кинути в силовиків.

Медики причиною смерті назвали відкриту рану грудної клітини і крововтрату.

Однак оприлюднені в соціальних мережах відео і відсутність травм, характерних для вибуху чогось в руках, відразу викликали сумніви в офіційній версії МВС.

Раніше дослідники Conflict Intelligence Team демонстрували результати свого дослідження, в якому показували, що Тарайковский міг отримати смертельне поранення від пострілу спецназу.

«Ми проаналізували відео і вважаємо, що його вбили бійці білоруського спецназу СПБТ« Алмаз», - йдеться в телеграм-каналі дослідників.

Офіційної реакції мінської міліції на публікацію фотографії AP ще не було.

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.