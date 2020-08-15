  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Як загинув участник протестів у Мінську. Фото, яке спростовує версію влади

    • Розсилка
    Олександр Тарайковський загинув 10 серпня від куль&nbsp;бійців білоруського спецназу СПБТ&laquo; Алмаз&raquo; - дослідники - Як загинув участник протестів у Мінську. Фото, яке спростовує версію влади
    Олександр Тарайковський загинув 10 серпня від куль бійців білоруського спецназу СПБТ« Алмаз» - дослідники

    Медики причиною смерті Олександра Тарайковского назвали відкриту рану грудної клітини і крововтрату

    Агентство Associated Press оприлюднило кадр, зроблений за кілька секунд до смерті учасника протестних акції у Мінську 10 серпня Олександра Тарайковского.

    В агентстві зазначили, що чоловік у закривавленій футболці перед групою силовиків - Тарайковский.

    Білоруська влада офіційно визнала його загибель вночі 10 серпня, а причиною відразу назвали вибух невстановленого пристрою в руках Тарайковского, яке активіст нібито збирався кинути в силовиків.

    Медики причиною смерті назвали відкриту рану грудної клітини і крововтрату.

    Однак оприлюднені в соціальних мережах відео і відсутність травм, характерних для вибуху чогось в руках, відразу викликали сумніви в офіційній версії МВС.

    Раніше дослідники Conflict Intelligence Team демонстрували результати свого дослідження, в якому показували, що Тарайковский міг отримати смертельне поранення від пострілу спецназу.

    «Ми проаналізували відео і вважаємо, що його вбили бійці білоруського спецназу СПБТ« Алмаз», - йдеться в телеграм-каналі дослідників.

    Офіційної реакції мінської міліції на публікацію фотографії AP ще не було.

    Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним. 

    Білорусь вибух МВС смерть протест активісти чоловік влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ