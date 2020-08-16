У Києві біля станції метро «Іподром» прогримів вибух



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За версією користувачів, вибух – це всього лише спецефекти для зйомки фільму в цьому районі

Надзвичайна подія сталася в районі льодового стадіону

У Києві прогримів вибух біля станції метро «Іподром» в Голосіївському районі, після чого в небо піднявся стовп диму. Про інцидент повідомили на Facebook dtp.kiev.ua.

«Серйозна пожежа в Києві на Теремках. За попередньою інформацією, на льодовому стадіоні стався вибух, після чого повалив густий чорний дим», – йдеться в повідомленні.

У соцмережі показали фото з місця надзвичайної події. На кадрах видно клуби диму, але відкритого полум’я немає.

За версією користувачів, вибух – це всього лише спецефекти для зйомки фільму в цьому районі.

Нагадаємо, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа. Жертв та постраждалих нема.

До слова, В Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей.

Як повідомлялося, у Малині Житомирської області сталася пожежа в костелі, повідомили у пресслужбі управління ДСНС в області. Рятувальникам вдалося врятувати більшу частини даху та молитовну залу.

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