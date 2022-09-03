У США чоловік викрав літак та погрожував протаранити супермаркет

У поліції зазначають, що вже зв'язалися з пілотом

Поліція і федеральні агентства намагаються з'ясувати мотиви дій викрадача

У містечку Тупело (штат Міссісіпі) чоловік викрав невеликий приватний літак і вже кілька годин погрожує врізатися на ньому в супермаркет Walmart. Про це повідомляє AP.

У зв'язку загрозою були евакуйовані Walmart та найближчий магазин. Також повідомляється, що пілот кружляв над Тупело близько чотирьох годин, а зараз знаходиться над населеним пунктом поблизу.

У поліції зазначають, що вже зв'язалися з пілотом.

«Громадян просять уникати цього району до тих пір, поки не буде отримано повний дозвіл. При польоті літака такого типу небезпечна зона набагато більше, ніж лише Тупело», – ідеться в повідомленні.

Місцева влада вважає, що літак був вкрадений, і працює над тим, щоб визначити, чи є пілот співробітником місцевого аеропорту. Поліція і федеральні агентства намагаються з'ясувати мотиви дій цього чоловіка.

Пізніше АР проінформувало, що літак зник із радарів та імовірно розбився.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії «Лукойл».