Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США чоловік викрав літак та погрожував протаранити супермаркет

Надія Карбунар
glavcom.ua
У США чоловік викрав літак та погрожував протаранити супермаркет
У поліції зазначають, що вже зв'язалися з пілотом
фото з відкритих джерел

Поліція і федеральні агентства намагаються з'ясувати мотиви дій викрадача

У містечку Тупело (штат Міссісіпі) чоловік викрав невеликий приватний літак і вже кілька годин погрожує врізатися на ньому в супермаркет Walmart. Про це повідомляє AP.

У зв'язку загрозою були евакуйовані Walmart та найближчий магазин. Також повідомляється, що пілот кружляв над Тупело близько чотирьох годин, а зараз знаходиться над населеним пунктом поблизу.

У поліції зазначають, що вже зв'язалися з пілотом.

«Громадян просять уникати цього району до тих пір, поки не буде отримано повний дозвіл. При польоті літака такого типу небезпечна зона набагато більше, ніж лише Тупело», – ідеться в повідомленні.

Місцева влада вважає, що літак був вкрадений, і працює над тим, щоб визначити, чи є пілот співробітником місцевого аеропорту. Поліція і федеральні агентства намагаються з'ясувати мотиви дій цього чоловіка.

Пізніше АР проінформувало, що літак зник із радарів та імовірно розбився. 

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії «Лукойл». 

Теги: супермаркет викрадення літак США

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

в Данії вшанували український літак «Мрія»
У Данії українець створив велетенську «тінь» українського літака «Мрія» (відео)
28 серпня, 21:05
США отримали ордер на арешт літака російського «Лукойлу»
США можуть арештувати літак російського «Лукойлу» вартістю $45 млн
1 вересня, 06:17
Лукашенко похвалився, що Росія переобладнала білоруські літаки під ядерну зброю
Лукашенко похвалився, що Росія переобладнала білоруські літаки під ядерну зброю
26 серпня, 13:07

Соціум

Під «Рускім домом» у Кишиневі пройшов мітинг
Під «Рускім домом» у Кишиневі пройшов мітинг
Повінь у Пакистані: загинуло понад тисячу людей
Повінь у Пакистані: загинуло понад тисячу людей
У США чоловік викрав літак та погрожував протаранити супермаркет
У США чоловік викрав літак та погрожував протаранити супермаркет
Путін через три ряди охорони поспілкувався з калінінградцями (відео)
Путін через три ряди охорони поспілкувався з калінінградцями (відео)
У Росії напівоголені дівчата взялися рекламувати комунізм (відео)
У Росії напівоголені дівчата взялися рекламувати комунізм (відео)
В Іспанії агресивний російський турист напав на українок (відео)
В Іспанії агресивний російський турист напав на українок (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
145K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
30K
Арестович назвав напрямки, на яких Путін наказав посилити наступ
13K
У Харкові прозвучали вибухи
9443
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
8686
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)

Новини

Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка (документ)
Сьогодні, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Сьогодні, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Сьогодні, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Сьогодні, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту