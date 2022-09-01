США можуть арештувати літак російського «Лукойлу» вартістю $45 млн

Востаннє Boeing літав у США в березні 2019 року

Сполучені Штати Америки отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії «Лукойл». Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції США.

Ордер був виданий судом Південного округу штату Техас.

Підставою для видачі ордера на конфіскацію повітряного судна стало те, що воно «здійснювало польоти в Росію і з неї в порушення введених Міністерством торгівлі США санкцій щодо Росії».

Як пояснюється в заяві Мін'юсту, санкційний режим передбачає заборону на «здійснення перельотів до Росії і з Росії літаками американського виробництва, що не мають відповідної ліцензії або ліцензійних винятків».

Востаннє Boeing літав у США в березні 2019 року. Вважається, що Boeing знаходиться в Росії і коштує приблизно 45 мільйонів доларів.

Відомство нагадує також, що компанія «Лукойл» перебуває під санкціями США з вересня 2014 року.

Нагадаємо, у квітні Святошинський районний суд Києва в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства «Антонов» арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Дніпро».