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У Данії українець створив велетенську «тінь» українського літака «Мрія» (відео)

Ірина Жукевич
glavcom.ua
У Данії українець створив велетенську «тінь» українського літака «Мрія» (відео)
в Данії вшанували український літак «Мрія»
Фото з відкритих джерел

«Тінь» у формі найбільшого у світі літака «Мрія» сягає розмірів 80-м

На полі у Данії зробили 80-метрову «тінь» найбільшого літака у світі, українського Ан-225 «Мрія», повідомляє у Telegram пресслужба партії «Слуга народу».

Зазначається, що автор — відомий український скульптор Микита Зігура. За його словами, це символ перемоги України, перемоги життя над смертю.

Поряд з «Мрією» у реальному розмірі автор відтворив тіні ще двох об‘єктів— безпілотного літального апарату та ворожого російського винищувача СУ-27.

Перша означає те, що небо захищають герої України. Друга – це ворожий винищувач, який показує загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах.

Нагадаємо, 27 лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

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