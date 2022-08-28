У Данії українець створив велетенську «тінь» українського літака «Мрія» (відео)

«Тінь» у формі найбільшого у світі літака «Мрія» сягає розмірів 80-м

На полі у Данії зробили 80-метрову «тінь» найбільшого літака у світі, українського Ан-225 «Мрія», повідомляє у Telegram пресслужба партії «Слуга народу».

Зазначається, що автор — відомий український скульптор Микита Зігура. За його словами, це символ перемоги України, перемоги життя над смертю.

Поряд з «Мрією» у реальному розмірі автор відтворив тіні ще двох об‘єктів— безпілотного літального апарату та ворожого російського винищувача СУ-27.

Перша означає те, що небо захищають герої України. Друга – це ворожий винищувач, який показує загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах.

Нагадаємо, 27 лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».