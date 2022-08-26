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Лукашенко похвалився, що Росія переобладнала білоруські літаки під ядерну зброю

Надія Клочко
glavcom.ua
Лукашенко похвалився, що Росія переобладнала білоруські літаки під ядерну зброю

За офіційними даними, усі білоруські літаки Су-24 були списані ще у 2012 році

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 переобладнано для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

«Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!» – сказав він.

Лукашенко висловив своє обурення політикою Європи, зокрема Польщі, щодо Білорусі. Він додав, що «загострювати відносини з Білоруссю не можна, бо це загострення відносин і з Союзною державою із ядерною зброєю».

«Нехай думають. Я їх попередив: не дай боже, якась серйозна провокація проти Білорусі – цілі у нас визначені. Центри прийняття рішень – ми їх знаємо. Я не погрожую нікому», – цитує білоруського диктатора агентство «Белта». 

Водночас варто зауважити, що, за офіційними даними, усі білоруські Су-24 були виведені зі складу Військово-повітряних сил Білорусі десять років тому – у 2012 році – тому що повністю відпрацювали свій ресурс щодо планера та двигуна.

Зазначимо, у липні з’явилася інформація, що на авіаційних заводах Росії білоруські штурмовики Су-25 пройдуть модернізацію рівня, що забезпечує можливість застосування ядерної зброї. Лукашенко підтримав на переговорах таку пропозицію Путіна.

Як повідомляє моніторингова група «Беларускі гаюн», на 2015 рік у складі 116 штурмової авіабази (аеродром Ліда) було 17 штурмовиків Су-25, а також сім – Су-25УБ (навчально-бойовий). Ще близько 20 Су-25 перебували на зберіганні. За останні 20 років понад 50 Су-25 було продано Білоруссю на експорт.

На думку експертів, наявна кількість штурмовиків Су-25 здійснює реалізацію запропонованого Путіним проєкту їхньої модернізації в умовах скромних фінансових можливостей Білорусі оптимальним варіантом, що дозволить підвищити бойові можливості авіації.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який допомагає Росії у війні проти України, цинічно привітав Україну з Днем Незалежності. Лукашенко побажав українцям «мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя».

Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна

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