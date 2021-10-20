У США медбрат убив чотирьох людей повітрям

Присяжні міркували близько години, перш ніж визнати Вільяма Джорджа Девіса винним у вбивстві, що карається смертною карою

У Техасі медбрат був визнаний винним у вбивстві чотирьох пацієнтів за допомогою введенням їм повітря після операцій на серці, повідомляє телеканал WAFB Channel 9.

Присяжні міркували близько години, перш ніж визнати Вільяма Джорджа Девіса винним у вбивстві, що карається смертною карою.

Повідомляється, що 37-річний Девіс зробив вбивства в 2017 і 2018 роках – під час реабілітації пацієнти починали раптово страждати незрозумілими неврологічними недугами і незабаром вмирали.

Під час судового розгляду доктор Вільям Ярбро, пульмонолог і професор медицини, пояснив присяжним, що зміг визначити, що повітря в артеріальній системі мозку жертв, переглядаючи зображення сканувань мозку – то, що, за його словами, він «ніколи раніше не спостерігав за десятиліття роботи в медицині».

Він виключив проблеми з кров'яним тиском або будь-які інші причини смерті.

Адвокат захисту в свою чергу заявив, що в лікарні «виникли проблеми» і Девіс був козлом відпущення – йому були пред'явлені звинувачення тільки тому, що він був в установі, коли сталася смерть пацієнтів.