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    У США медбрат убив чотирьох людей повітрям

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    37-річний Девіс зробив вбивства в 2017 і 2018 роках - У США медбрат убив чотирьох людей повітрям
    37-річний Девіс зробив вбивства в 2017 і 2018 роках
    Фото: Depositphotos

    Присяжні міркували близько години, перш ніж визнати Вільяма Джорджа Девіса винним у вбивстві, що карається смертною карою

    У Техасі медбрат був визнаний винним у вбивстві чотирьох пацієнтів за допомогою введенням їм повітря після операцій на серці, повідомляє телеканал WAFB Channel 9.

    Присяжні міркували близько години, перш ніж визнати Вільяма Джорджа Девіса винним у вбивстві, що карається смертною карою.

    Повідомляється, що 37-річний Девіс зробив вбивства в 2017 і 2018 роках – під час реабілітації пацієнти починали раптово страждати незрозумілими неврологічними недугами і незабаром вмирали.

    Під час судового розгляду доктор Вільям Ярбро, пульмонолог і професор медицини, пояснив присяжним, що зміг визначити, що повітря в артеріальній системі мозку жертв, переглядаючи зображення сканувань мозку – то, що, за його словами, він «ніколи раніше не спостерігав за десятиліття роботи в медицині».

    Він виключив проблеми з кров'яним тиском або будь-які інші причини смерті.

    Адвокат захисту в свою чергу заявив, що в лікарні «виникли проблеми» і Девіс був козлом відпущення – йому були пред'явлені звинувачення тільки тому, що він був в установі, коли сталася смерть пацієнтів.

    Теги: США смерть адвокат повітря
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    У США медбрат убив чотирьох людей повітрям