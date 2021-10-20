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    Вчені знайшли спосіб передбачити смерть при Covid-19

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    Вчені виявили спосіб передбачити результат Covid-19 за рівнем експресії білка FWE - Вчені знайшли спосіб передбачити смерть при Covid-19
    Вчені виявили спосіб передбачити результат Covid-19 за рівнем експресії білка FWE
    Фото з відкритих джерел

    Точність передбачення смертей може доходити до 100 відсотків

    Міжнародна команда дослідників прийшла до висновку, що за рівнем експресії так званого квіткового білка можна досить точно передбачити результат коронавірусної інфекції – будь то смерть або госпіталізація – у людини. Відповідна стаття, присвячена знайденому вченими способу передбачення перебігу Covid-19, опублікована в журналі EMBO Molecular Medicine.

    Низький статус пристосованості клітини вказує на те, що вона недостатньо добре розвинена – або через її старіння, або через порушення в метаболізмі і так далі. Вчені виявили, що статус пристосованості експресується в білках FWE. Вони розташовані на поверхні клітини і експресуються в двох формах – одна каже, що клітина відчуває себе добре, а «власники» другої знищуються оточуючими клітинами.

    Вчені з Великобританії, Німеччини, Данії, Португалії та США провели патологоанатомічне дослідження заражених коронавірусом тканин легенів померлих від Covid-19 пацієнтів.

    З'ясувалося, що у пацієнтів з гострим пошкодженням легенів Fwe-Lose в нижніх дихальних шляхах експресувався надзвичайно сильно і був локалізований в областях клітинного некрозу.

    Потім фахівці провели обсерваційне дослідження 283 осіб з метою визначити, чи можна за рівнем експресії білка FWE передбачити госпіталізацію або смерть при Covid-19.

    «Метод дозволяє визначити, кому потрібна госпіталізація з точністю в 87,8 відсотка. Точність передбачення пацієнтів, у яких не розвинеться важка форма Covid-19, склала 93,9 відсотка», – розповідає один з авторів дослідження, доцент Копенгагенського університету Кен Джевон (Kyoung Jae Won).

    Точність передбачення смертей може доходити до 100 відсотків. Дослідники підкреслюють, що за рівнем експресії білка FWE результат хвороби можна передбачити краще, ніж за традиційними запальним біомаркерем.

    Як відомо, Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

    Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

    Теги: США смерть хвороби коронавірус
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    Вчені знайшли спосіб передбачити смерть при Covid-19