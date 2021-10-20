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    Події в Україні

    Бомбардувальники США пролетіли над Чорним морем

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    Бомбардувальники США пролетіли над Чорним морем
    Фото: Ryan C. Grossklag / Planetpix / Global Look Press

    Літаки злетіли з американської бази в Фейрфорді

    Стратегічні бомбардувальники пролетіли над Чорним морем в ході візиту глави Пентагону Ллойда Остіна в регіон. Про це повідомляють ВВС США.

    У заяві Військово-повітряних сил країни йдеться, що два бомбардувальники B-1 (Lancer) «провели місію по протистоянню засобів морського базування в інтеграції з союзниками по НАТО і партнерами».

    Літаки злетіли з американської бази в Фейрфорді. Під час польоту вони дозаправилися над морем.

    Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

    19 жовтня глава Пентагону також заявив: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі.

    Також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.

    Повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Грузії та України в рамках європейського турне збирається обговорити умови членства країн в НАТО.

    Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

    Теги: Росія Чорне море США НАТО
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    Бомбардувальники США пролетіли над Чорним морем