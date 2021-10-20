ФБР кілька років вело розслідування відносно Дерипаски, – ЗМІ

у двох будинках Дерипаски – у Нью-Йорку та Вашингтоні

ФБР проводить обшуки у двох будинках Дерипаски – у Нью-Йорку та Вашингтоні

Дерипаска був предметом розслідувань ФБР і федеральних прокурорів у Брукліні протягом декількох років

ФБР і прокуратура нью-йоркського району Бруклін вели розслідування щодо російського бізнесмена Олега Дерипаски, в будинках родичів якого в США проходили обшуки. Про це пише газета The New York Times, посилаючись на джерела, близькі до цих розслідувань.

Як повідомляє видання, підприємець був предметом розслідувань ФБР і федеральних прокурорів у Брукліні протягом декількох років.

19 жовтня американський телеканал NBC повідомив, що в будинку російського мільярдера Олега Дерипаски проходять обшуки.

Журналіст видання Том Вінтер припустив, що вони можуть бути пов'язані з передвиборчою кампанією 45-го американського президента Дональда Трампа.

У ФБР підтвердили, що бюро проводить санкціоновану судом «правоохоронну діяльність» в будинку, який ЗМІ пов'язують з Дерипаскою.

При цьому телеканал ABC News з посиланням на джерело повідомило, що звинувачення з боку уряду США проти Дерипаски не висувались.

Раніше NBC News повідомило про обшуки, що проходили в вашингтонському будинку, який нібито належить наближеному до Володимира Путіна олігарху Олегу Дерипасці.

США запровадили санкції проти Дерипаски в 2018 році, пояснивши своє рішення тим, що бізнесмен – як і інші внесені тоді в список особи – займався «різноманітною зловмисною діяльністю» по всій земній кулі, представляючи інтереси російської влади. Зокрема, й через підтримку російської агресії в Україні.

Також у червні цього року РНБО України запровадило санкції проти Дерипаски.

В Україні Дерипаска є власником Миколаївського глиноземного заводу, і зараз інтереси цього підприємства в протистоянні з опонентами активно відстоюють в ефірах телеканалів Ріната Ахметова.

ЗМІ писали, що саме Дерипаска познайомив Ахметова з американським політтехнологом Полом Манафортом, який згодом почав працювати на Віктора Януковича.