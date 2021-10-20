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    ФБР кілька років вело розслідування відносно Дерипаски, – ЗМІ

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    ФБР проводить обшуки&nbsp;у двох будинках Дерипаски &ndash; у Нью-Йорку та Вашингтоні - ФБР кілька років вело розслідування відносно Дерипаски, – ЗМІ
    ФБР проводить обшуки у двох будинках Дерипаски – у Нью-Йорку та Вашингтоні
    Фото з відкритих джерел

    Дерипаска був предметом розслідувань ФБР і федеральних прокурорів у Брукліні протягом декількох років

    ФБР і прокуратура нью-йоркського району Бруклін вели розслідування щодо російського бізнесмена Олега Дерипаски, в будинках родичів якого в США проходили обшуки. Про це пише газета The New York Times, посилаючись на джерела, близькі до цих розслідувань.

    Як повідомляє видання, підприємець був предметом розслідувань ФБР і федеральних прокурорів у Брукліні протягом декількох років.

    19 жовтня американський телеканал NBC повідомив, що в будинку російського мільярдера Олега Дерипаски проходять обшуки.

    Журналіст видання Том Вінтер припустив, що вони можуть бути пов'язані з передвиборчою кампанією 45-го американського президента Дональда Трампа.

    У ФБР підтвердили, що бюро проводить санкціоновану судом «правоохоронну діяльність» в будинку, який ЗМІ пов'язують з Дерипаскою.

    При цьому телеканал ABC News з посиланням на джерело повідомило, що звинувачення з боку уряду США проти Дерипаски не висувались.

    Раніше NBC News повідомило про обшуки, що проходили в вашингтонському будинку, який нібито належить наближеному до Володимира Путіна олігарху Олегу Дерипасці.

    США запровадили санкції проти Дерипаски в 2018 році, пояснивши своє рішення тим, що бізнесмен – як і інші внесені тоді в список особи – займався «різноманітною зловмисною діяльністю» по всій земній кулі, представляючи інтереси російської влади. Зокрема, й через підтримку російської агресії в Україні.

    Також у червні цього року РНБО України запровадило санкції проти Дерипаски.

    В Україні Дерипаска є власником Миколаївського глиноземного заводу, і зараз інтереси цього підприємства в протистоянні з опонентами активно відстоюють в ефірах телеканалів Ріната Ахметова.

    ЗМІ писали, що саме Дерипаска познайомив Ахметова з американським політтехнологом Полом Манафортом, який згодом почав працювати на Віктора Януковича.

    Теги: Росія прокуратура США санкції ФБР розслідування журналіст
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    ФБР кілька років вело розслідування відносно Дерипаски, – ЗМІ