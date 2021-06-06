У США не виключили використання Росією ядерної зброї у ході можливого конфлікту

«Росія здатна зважитися на використання ядерної зброї, припускаючи, що США відмовляться від дій у відповідь» – військовий оглядач

В ході конфлікту Росія може загрожувати кібератаками або кінетичним бомбардуванням Вашингтона і Європи

Нова військова стратегія Військово-морських сил США не виключає використання Росією ядерної зброї без удару у відповідь у ході можливого конфлікту. Про це з посиланням на опубліковану в грудні 2020-го доповідь пише оглядач Кріс Осборн в журналі The National Interest.

«В ході конфлікту Росія може загрожувати кібератаками або кінетичним бомбардуванням Вашингтона або європейських столиць, або ж атакою підводних комунікаційних кабелів, що серйозно вплине на світову економіку. Вона також може поставити на те, що застосування ядерної зброї допоможе уникнути поразки в бою і відвернути розплату», – цитує видання текст військової стратегії.

Слова про запобігання розплаті можуть, на думку Осборна, означати, що Росія здатна зважитися на використання ядерної зброї, припускаючи, що США відмовляться від дій у відповідь, щоб уникнути катастрофи світового масштабу. Такий хід був би вкрай ризикованим, оскільки стратегія ядерного стримування США передбачає повне знищення загрози відповідними ударами в разі будь-якого первинного застосування ядерної зброї.

«Наявність у Росії і США малопотужної тактичної зброї викликало дискусії про те, що це може «знизити поріг» ядерної війни, і потенційні опоненти можуть порахувати, що використання деяких ядерних озброєнь – реалістична опція. Тому прихильники суворої позиції з ядерного стримування пропонують ясно озвучити, що використання ядерних озброєнь будь-якої потужності буде зустрінуте масштабною і вкрай летальною контратакою», – йдеться в журналі.