Ердоган зізнався Зеленському, що Путін йому погрожував через підтримку України, – Wall Street Journal

Продаж Україні турецьких дронів обурив Москву

Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зізнався президенту України Володимиру Зеленському, що глава Кремля Володимир Путін шантажував його через підтримку Києва.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

За інформацією видання, Ердоган під час квітневої зустрічі з Зеленським заявив президенту України, що Путін погрожував йому продовжити заборону на польоти російських туристів до Туреччини, якщо Анкара не відмовиться від продажу безпілотників Bayraktar та підтримки України.

Видання стверджує, що продаж дронів обурив Москву. Через це, посилаючись на зростання випадків захворювання Covid-19, Росія у квітні призупинила більшість авіаперельотів між країнами до 1 червня, через що Туреччина залишилася без російських туристів, які зазвичай приїжджають під час травневих свят.

Нагадаємо, пара українських ударних безпілотників у п’ятницю, 26 березня 2021 року, літала над військово-морським полігоном в районі Тендрівської коси.

До слова, 10 квітня, український безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 вперше здійснив виліт в зону проведення Операції обʼєднаних сил.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін зідзвонилися на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини і відправки бойових кораблів ВМС США в Чорне море. У Кремлі наголосили, що українське питання в розмові було порушено на прохання Ердогана.

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