Росія незаконно утримує у тюрмах дев’ятьох кримських громадських журналістів

За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти у Криму зазнають переслідувань та потрапляють за ґрати

Сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище

У російських тюрмах незаконно утримують 9 громадянських журналістів з окупованого Криму. Росія знищила незалежні медіа на півострові. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на сторінці у Facebook.

Як наголосили в МЗС, в умовах тиску та репресій проти незалежної професійної журналістики у Криму, виник феномен громадянського журналізму. Мова йде про випадки, коли звичайні люди брали на себе виконання функцій ЗМІ, висвітлюючи справжню ситуацію на окупованому півострові.

«За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти зазнають переслідувань та потрапляють за ґрати, обвинувачення висуваються за «терористичними» статтями, що загрожує ув’язненням на терміни 20 і більше років», – розповіли в МЗС.

Станом на сьогодні у російських тюрмах перебувають Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов. А затриманий 10 березня журналіст «Крим.Реалії» Владислав Єсипенко під арештом.

Нагадаємо, 10 березня російські силовики в окупованому Криму затримали Єсипенка нібито за «збір інформації в інтересах спецслужб України». Підконтрольний Кремлю «суд» окупованого Криму відправив співробітника «Радіо Свобода» під арешт. 12 березня його заарештували на два місяці, до 11 травня. При цьому кримські окупанти не пустили адвоката до затриманого українського журналіста.

Єсипенка затримали після акції до дня народження українського поета Тараса Шевченка. Вона відбувалася у Сімферополі 9 березня.

Прокуратура Криму (Київ) відкрила справу через незаконне позбавлення волі співробітника «Радіо Свобода».