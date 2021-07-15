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    У США паралізована людина вперше почала розмовляти за допомогою нейротехнологій

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    У США паралізована людина вперше почала розмовляти за допомогою нейротехнологій - У США паралізована людина вперше почала розмовляти за допомогою нейротехнологій
    У США паралізована людина вперше почала розмовляти за допомогою нейротехнологій
    Фото: The New York Times

    Комп'ютер розшифровує активність його мозку і відображає пропозиції на екрані з середньою точністю близько 75 відсотків

    Паралізована людина вперше змогла спілкуватися з іншими людьми за допомогою технології, яка розшифровує електричні імпульси, що генеруються його мозком. Про це повідомляє The Washington Post.

    Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско відзначили, що це перший випадок, коли пацієнт відновив здатність спілкуватися за допомогою слів і коротких речень.

    38-річний чоловік, який побажав залишитися невідомим, 15 років тому переніс інсульт стовбура головного мозку, який розірвав нейронний зв'язок між його мозком і голосовими зв'язками. Він паралізований нижче шиї і спілкується, натискаючи літери на клавіатурі покажчиком, прикріпленим до його бейсболки.

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    У США паралізована людина вперше почала розмовляти за допомогою нейротехнологій
    У США паралізована людина вперше почала розмовляти за допомогою нейротехнологій
    У США паралізована людина вперше почала розмовляти за допомогою нейротехнологій
    Фото: The New York Times

    Тепер він також може становити короткі речення, які в першу чергу стосуються його благополуччя.

    Комп'ютер розшифровує активність його мозку і відображає пропозиції на екрані з середньою точністю близько 75 відсотків і зі швидкістю більше 15 слів за хвилину. В середньому розмовна мова відбувається зі швидкістю близько 150 слів за хвилину.

    Керівник дослідницької групи Едвард Ф. Чанг заявив, що такий прогрес був неможливий навіть п'ять років тому. За його словами, тисячі людей щорічно страждають від втрати мови в результаті інсультів, травм, бічного аміотрофічного склерозу (БАС) і церебрального паралічу.

    Теги: США технології чоловік інсульт
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    У США паралізована людина вперше почала розмовляти за допомогою нейротехнологій