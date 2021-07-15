Мільярдер з В'єтнаму кинув виклик Ілону Маску

В'єтнамська компанія Vinfast в 2022 році запустить масове виробництво електромобілів

Автомобільна компанія Vinfast, якою володіє найбагатша людина В'єтнаму Фам Нят Віонг, збирається кинути виклик лідеру на світовому ринку електрокарів, що належить Ілону Маску Tesla, пише Forbes.

До березня 2022 року азіатський автовиробник представить автомобілі в США і Європі. Як вказують представники Vinfast, для підготовки до глобального запуску компанія вже відкрила філії в США, Канаді, Франції, Німеччині та Нідерландах.

Повний модельний ряд буде оголошений в жовтні, а дві моделі електрокарів VF e35 і VF e36 надійдуть у продаж в березні 2022 року.

Спочатку компанія збиралася продати в 2022 році 56 тисяч транспортних засобів, але через глобальний дефіцит чіпів керівництво скоротило цільовий показник до 15 тисяч.

Vinfast виношує амбіційний план стати одним зі світових лідерів у виробництві «розумних» електромобілів і для цього наймає топ-менеджерів з найбільших представників авторинку, в тому числі Tesla, BMW, Porsche, Toyota і Nissan. Так, директор з розвитку Vinfast в США Джеремі Снайдер до 2018 року понад десять років займав керівні посади в Tesla.

В даний час Снайдер впевнений, що у Vinfast досить технологічних і виробничих можливостей, щоб скласти конкуренцію провідним автомобільним брендам в США.

Як повідомлялося раніше, стартова ціна VF e34 у В'єтнамі – 30 тисяч доларів. Звучить непогано, але навіть в Європі можна знайти більш дешевший електричний кросовер. Детально про нього «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.