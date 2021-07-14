Microsoft офіційно представила Windows 365

Windows 365 стане доступною з 2 серпня цього року

Корпорація Microsoft офіційно представила нову версію своєї операційної системи - Windows 365. Про це повідомляється на сайті Microsoft.

Як зазначається, Windows 365 стане доступною з 2 серпня цього року.

За словами головного виконавчого директора компанії Microsoft Сатьї Наделли, зі створенням Windows 365 з'являється нова категорія - Cloud PC або віртуалізований робочий стіл.

Наделла також зазначив, що використаний в цій операційній системі механізм «зберігає інформацію у хмарі, а не на пристрої».

“It’s the solution we didn’t know we needed until we started using it.”



Discover how one organization is using Windows 365 to provide healthcare to remote regions in Canada. https://t.co/XhkRlWVtin #Windows365 pic.twitter.com/UbeHV8swvo — Microsoft 365 (@Microsoft365) July 14, 2021

Головною метою розробки Windows 365 було - забезпечити безперебійну роботу компаній, співробітники яких працюють у дистанційному режимі в умовах, що склалися протягом останнього часу.

У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю. І от тепер для учасників програми попередньої оцінки стала доступною перша версія нової Windows 11.