Microsoft офіційно представила Windows 365

Корпорація Microsoft офіційно представила нову версію своєї операційної системи - Windows 365. Про це повідомляється на сайті Microsoft.

Як зазначається, Windows 365 стане доступною з 2 серпня цього року.

За словами головного виконавчого директора компанії Microsoft Сатьї Наделли, зі створенням Windows 365 з'являється нова категорія - Cloud PC або віртуалізований робочий стіл.

Наделла також зазначив, що використаний в цій операційній системі механізм «зберігає інформацію у хмарі, а не на пристрої».

"It's the solution we didn't know we needed until we started using it."



