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    Microsoft офіційно представила Windows 365

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    Microsoft офіційно представила Windows 365 - Microsoft офіційно представила Windows 365
    Microsoft офіційно представила Windows 365
    Фото: Microsoft

    Windows 365 стане доступною з 2 серпня цього року

    Корпорація Microsoft офіційно представила нову версію своєї операційної системи - Windows 365. Про це повідомляється на сайті Microsoft.

    Як зазначається, Windows 365 стане доступною з 2 серпня цього року.

    За словами головного виконавчого директора компанії Microsoft Сатьї Наделли, зі створенням Windows 365 з'являється нова категорія - Cloud PC або віртуалізований робочий стіл.

    Наделла також зазначив, що використаний в цій операційній системі механізм «зберігає інформацію у хмарі, а не на пристрої».

    Головною метою розробки Windows 365 було - забезпечити безперебійну роботу компаній, співробітники яких працюють у дистанційному режимі в умовах, що склалися протягом останнього часу.

    У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю. І от тепер для учасників програми попередньої оцінки стала доступною перша версія нової Windows 11.

    Теги: технології Microsoft Windows
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    Microsoft офіційно представила Windows 365