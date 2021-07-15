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    Virgin Galactic розігрує два квитки в космос

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    Virgin Galactic розігрує два квитки на комерційний рейс в космос - Virgin Galactic розігрує два квитки в космос
    Virgin Galactic розігрує два квитки на комерційний рейс в космос
    Фото: kfvs12.com

    «Лотерейний» політ запланований на початок 2022 року

    Компанія Virgin Galactic, в екіпажі корабля якої здійснив суборбітальний політ мільярдер Річард Бренсон, розігрує два квитки на комерційний рейс в космос.

    Уточнюється, що «лотерейний» політ запланований на початок 2022 року.

    «Тепер ваша черга помилуватися захоплюючими видами космосу. Virgin Galactic і [благодійний аукціон] Omaze дають вам шанс виграти 2 місця на майбутній політ в космос», – заявила компанія.

    Відзначається, що участь у розишраші безкоштовна, однак якщо учасник хоче підвищити шанс виграшу, доведеться внести певну плату. Так, щоб учасник був відзначений 2 тис. разів у списку претендентів, йому доведеться внести $100. Всього ім'я одного учасника може бути внесено в списки до 6 тис. разів. Найменший «Донат» становить $5 – він забезпечить учаснику 50 згадок.

    «Камери в салоні будуть записувати кожен момент в HD. З 17 круглими вікнами для огляду кожне місце – це сидіння біля вікна. І навіть є дзеркало, в якому можна спостерігати, як ви пливете в космосі», – розповідає подробиці Virgin Galactic.

    11 липня, в США відбувся запуск ракетоплана VSS Unity з 70–річним мільярдером Бренсоном на борту.

    Як повідомлялося раніше, Virgin Galactic – перша у світі публічна компанія у сфері космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року у космос на кораблі відправиться засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого вони запустять продаж квитків.

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    Теги: США політ космос
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    Virgin Galactic розігрує два квитки в космос