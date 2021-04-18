У США рекомендували авіакомпаніям обережно літати над Росією та Україною

відстежують ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою

Державіаслужбі запевнили, відстежують ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою

У Державіаслужбі запевнили, відстежують ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою

Попередження з’явилося у зв’язку із геополітичною напругою у регіоні

Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США (FAA) рекомендує американським авіакомпаніям з обережністю проводити польоти над Києвом, Дніпром, Сімферополем, Москвою і Ростовом-на-Дону. Попередження з’явилося «у зв’язку із геополітичною напругою, пов’язаною з масштабним нарощуванням збройних сил Російської Федерації вздовж кордонів України та в тимчасово окупованому Криму». Про це інформує Державіаслужба.

«Таке рішення зумовлене ескалацією ситуації вздовж кордонів України. Днями в офіційній заяві міністрів закордонних справ G7 було зазначено, що широкомасштабні переміщення російських військ вздовж кордонів України без попереднього повідомлення являють загрозливу та дестабілізуючу активність. Вони закликали Росію припинити провокації та негайно знизити ескалацію напруженості відповідно до своїх міжнародних зобов’язань», – ідеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Державіаслужба запропонувала авіаційній владі США встановити безпосередню взаємодію між відповідними підрозділами з авіаційної безпеки – щоб обмінюватися інформацією та координувати дії щодо реагування на загрози від зони конфлікту на сході України.

Також у відомстві нагадали, для гарантування безпеки польотів цивільних літаків в українському повітряному просторі з 2014 року діють певні обмеження, які пов'язані з конфліктом на Донбасі і анексією Криму.

«Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає», – підкреслили у відомстві.

Раніше також в аеропорту Варшави шукали вибухівку на літаку з Києва.

Також схожий інцидент у цьому аеропорту стався 5 квітня. Тоді було повідомлено про нібито вибухівку на борту літака турецьких авіаліній Turkish Airlines, який здійснював переліт за маршрутом Стамбул-Варшава.

Після евакуації пасажирів і кількагодинної перевірки літака відповідними службами вибухівку також не було виявлено.

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