Повідомили про бомбу. В аеропорту Варшави евакуювали пасажирів літака

Речник варшавського аеропорту заявив, що тривога була помилковою

Через повідомлення про вибухівку було евакуйовано понад 100 пасажирів

В аеропорту Варшави після отримання інформації про вибуховий пристрій на борту одного з літаків ввечері 4 квітня було евакуйовано 100 пасажирів., повідомляє RMF24.

Подія сталася в в аеропорту імені Шопена у Варшаві.

Було отримано інформацію про те, що на одному з літаків може знаходитися вибухонебезпечний пристрій.

«Більше 100 пасажирів евакуйовано», – повідомила речниця командувача підрозділом прикордонної охорони «Вісла» Дагмара Бєлець -Янас.

Літак мав летіти до Стамбулу.

Спеціалісти обшукали літак, але вибухівку не знайшли.

Речник варшавського аеропорту заявив, що тривога була помилковою.

Вмдання підкреслює, що, швидше за все, повідомлення про вибухівку було анонімним жартом.

31 березня вибухівку шукали у будівлі Вінницької міськради. З'ясувалося, що на першому поверсі мерії знайшли невідомий пакунок. Як виявилося згодом, це була навчальна операція СБУ – перевіряли пильність та реакцію на повідомлення.