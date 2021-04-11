В аеропорту Варшави шукали вибухівку на літаку з Києва

Приблизно опівночі проти неділі надійшло повідомлення про замінування

Повідомлення про вибухівку на борту було фальшивим

Літак польських авіаліній LOT, який здійснював переліт за маршрутом Київ-Варшава, у суботу ввечері був перевірений у варшавському аеропорту імені Шопена на предмет наявності вибухівки після отримання відповідного повідомлення.

Як повідомив приблизно опівночі проти неділі речник аеропорту імені Шопена Пьотр Рудлзький, повідомлення про вибухівку виявилося фальшивим, – повідомляє Укрінформ із посиланням на TVP.Info.

«Перевірка літака службами завершена, літак є безпечним»,- повідомив Рудзький, зазначивши, що повідомлення про вибухівку на борту було фальшивим.

Нагадаємо, схожий інцидент у цьому аеропорту стався 5 квітня. Тоді було повідомлено про нібито вибухівку на борту літака турецьких авіаліній Turkish Airlines, який здійснював переліт за маршрутом Стамбул-Варшава.

Після евакуації пасажирів і кількагодинної перевірки літака відповідними службами вибухівку також не було виявлено.

Як повідомлялося, 31 березня вибухівку шукали у будівлі Вінницької міськради. З’ясувалося, що на першому поверсі мерії знайшли невідомий пакунок. Як виявилося згодом, це була навчальна операція СБУ – перевіряли пильність та реакцію на повідомлення.