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    В аеропорту Варшави шукали вибухівку на літаку з Києва

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    Приблизно опівночі проти неділі надійшло повідомлення про замінування - В аеропорту Варшави шукали вибухівку на літаку з Києва

    Приблизно опівночі проти неділі надійшло повідомлення про замінування

    Фото TVP.Info

    Повідомлення про вибухівку на борту було фальшивим

    Літак польських авіаліній LOT, який здійснював переліт за маршрутом Київ-Варшава, у суботу ввечері був перевірений у варшавському аеропорту імені Шопена на предмет наявності вибухівки після отримання відповідного повідомлення.

    Як повідомив приблизно опівночі проти неділі речник аеропорту імені Шопена Пьотр Рудлзький, повідомлення про вибухівку виявилося фальшивим, – повідомляє Укрінформ із посиланням на TVP.Info.

    «Перевірка літака службами завершена, літак є безпечним»,- повідомив Рудзький, зазначивши, що повідомлення про вибухівку на борту було фальшивим.

    Нагадаємо, схожий інцидент у цьому аеропорту стався 5 квітня. Тоді було повідомлено про нібито вибухівку на борту літака турецьких авіаліній Turkish Airlines, який здійснював переліт за маршрутом Стамбул-Варшава.

    Після евакуації пасажирів і кількагодинної перевірки літака відповідними службами вибухівку також не було виявлено.

    Як повідомлялося, 31 березня вибухівку шукали у будівлі Вінницької міськради. З’ясувалося, що на першому поверсі мерії знайшли невідомий пакунок. Як виявилося згодом, це була навчальна операція СБУ – перевіряли пильність та реакцію на повідомлення.

    Теги: Польща тероризм літак замінування
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