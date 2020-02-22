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    У світі

    У США в поштовій вантажівці знайшли банку з людськими рештками

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    Поштове відправлення зробили з Торонто, а прямувало воно в Кеношу, штат Вісконсин - У США в поштовій вантажівці знайшли банку з людськими рештками
    Поштове відправлення зробили з Торонто, а прямувало воно в Кеношу, штат Вісконсин
    Фото ВВС

    Незвичну знахідку виявили під час вибіркової перевірки на митниці

    Під час перевірки на американсько-канадському кордоні співробітники Митної і прикордонної служби США під час огляду поштової вантажівки виявили незвичну річ – банку із людським мозком. Про це повідомляє ВВС Україна.

    Згідно з повідомленням, банку знайшли, коли вантажівка перебувала на мосту Blue Water Bridge, що з’єднує Мічиган і канадську провінцію Сарнію. Вона містилася всередині вантажу з написом «древній навчальний зразок».

    Як зазначається, поштове відправлення зробили з Торонто, а прямувало воно в Кеношу, штат Вісконсин.

    «Відкривши відправлення, співробітники CBP знайшли пакунок зі зразком мозку людини, що містився у скляній прозорій банці без будь-яких документів на підтвердження законного ввозу в США», – розповіли в американському відомстві.

    Слід зауважити, що у США існують жорсткі правила видачі дозволів на імпорт вантажів, «на зразок такого».

    Нагадаємо, китаянку з високою температурою з поїзда Київ-Москва у Брянську зняли з маршруту і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагону, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.

    США Торонто пошта
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