Росія змушує НАТО до розвитку, – генерал Бундесверу
У маневрах «Захисник Європи 2020» візьме участь найбільше американських військових за 25 років – близько 20 тисяч
З погляду Бундесверу захоплення Криму Росією змушує НАТО відновити військовий потенціал, водночас міжнародні навчання «Захисник Європи 2020» (Defender Europe 2020) не спрямовані проти Росії.
Про це заявив генерал-лейтетант Мартин Шелле, командувач німецької об’єднаної служби підтримки, повідомляє Укрінформ.
«Справді, Росія є рушієм для такого розвитку (проведення навчань – ред.) з огляду на анексію Криму в 2014 році, яка суперечить міжнародному праву», – повідомив Шелле журналістам.
Водночас він заперечив, що активність Росії є безпосередньою причиною проведення навчань «Захисник Європи 2020» і запевнив, що вони не спрямовані проти РФ.
Водночас генерал закликав розрізняти причина та наслідки, адже те, що НАТО робить зараз, Росія вже давно та неодноразово демонструвала на таких навчаннях, як «Захід».
У маневрах «Захисник Європи 2020» візьме участь найбільше американських військових за 25 років – близько 20 тисяч. Разом із технікою вони почали прибувати в аеропорт Гамбург і порт Бремергафен цієї п’ятниці.
Зокрема, в Бремергафен прибувають чотири кораблі з військовою технікою із США. Далі її автобанами та залізницею доправлять до місця дислокації.
Бундесвер і поліція вже заявили про готовність до можливих протестів проти навчань з боку пацифістів і екологічних організацій.
Як повідомлялося, у багатонаціональних навчаннях під егідою США «Захисник Європи 2020» візьмуть участь 37 тис. військових із 18 держав НАТО та країн-партнерів.
Нагадаємо, Генсек НАТО попередив про небезпеку нових російських ракет.