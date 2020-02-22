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    У світі

    Росія змушує НАТО до розвитку, – генерал Бундесверу

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    У багатонаціональних навчаннях під егідою США &laquo;Захисник Європи 2020&raquo; візьмуть участь 37 тис. військових із 18 держав НАТО та країн-партнерів - Росія змушує НАТО до розвитку, – генерал Бундесверу
    У багатонаціональних навчаннях під егідою США «Захисник Європи 2020» візьмуть участь 37 тис. військових із 18 держав НАТО та країн-партнерів
    Фото: Bundeswehr

    У маневрах «Захисник Європи 2020» візьме участь найбільше американських військових за 25 років – близько 20 тисяч

    З погляду Бундесверу захоплення Криму Росією змушує НАТО відновити військовий потенціал, водночас міжнародні навчання «Захисник Європи 2020» (Defender Europe 2020) не спрямовані проти Росії.

    Про це заявив генерал-лейтетант Мартин Шелле, командувач німецької об’єднаної служби підтримки, повідомляє Укрінформ.

    «Справді, Росія є рушієм для такого розвитку (проведення навчань – ред.) з огляду на анексію Криму в 2014 році, яка суперечить міжнародному праву», – повідомив Шелле журналістам.

    Водночас він заперечив, що активність Росії є безпосередньою причиною проведення навчань «Захисник Європи 2020» і запевнив, що вони не спрямовані проти РФ.

    Водночас генерал закликав розрізняти причина та наслідки, адже те, що НАТО робить зараз, Росія вже давно та неодноразово демонструвала на таких навчаннях, як «Захід».

    У маневрах «Захисник Європи 2020» візьме участь найбільше американських військових за 25 років – близько 20 тисяч. Разом із технікою вони почали прибувати в аеропорт Гамбург і порт Бремергафен цієї п’ятниці.

    Зокрема, в Бремергафен прибувають чотири кораблі з військовою технікою із США. Далі її автобанами та залізницею доправлять до місця дислокації.

    Бундесвер і поліція вже заявили про готовність до можливих протестів проти навчань з боку пацифістів і екологічних організацій.

    Як повідомлялося, у багатонаціональних навчаннях під егідою США «Захисник Європи 2020» візьмуть участь 37 тис. військових із 18 держав НАТО та країн-партнерів.

    Нагадаємо, Генсек НАТО попередив про небезпеку нових російських ракет.

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