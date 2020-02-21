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    У пасажирки потягу Київ-Москва запідозрили коронавірус

    • Розсилка
    У пасажирки потягу Київ-Москва запідозрили коронавірус

    Усіх пасажирів вагону відправили на карантин через китаянку з температурою

    Китаянку з високою температурою з поїзда Київ-Москва у Брянську зняли з маршруту і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагону, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.

    Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на керівника управління Росспоживнагляду по Брянській області РФ Людмилу Трапезникову.

    «Громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді Київ-Москва, зняли з маршруту в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагону, в якому їхала китаянка з температурою 38 градусів, направили на карантин до Брянської міської лікарні», - розповіла Трапезникова.

    Вона пообіцяла, що докладну інформацію буде надано в другій половині дня.

    Джерело росЗМІ розповідає, що 24 людини, які були у вагоні, доставлені шістьма екіпажами швидкої медичної допомоги в Брянську міську лікарню №4 для обсервації та подальшого обстеження. Для них виділено окремий корпус з ліжко-місцями та одноразовим посудом. Громадянка КНР автомобілем швидкої допомоги відправилась в інфекційну лікарню Брянська, для неї виділено окремий ізолятор.
    До слова, у Латвії затримали чоловіка за публікацію фейку про коронавірус.

    Як повідомляв «Главком», на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. 

    Служба безпеки України вживає невідкладних заходів із встановлення обставин розсилання нібито від імені вітчизняного Міністерства охорони здоров’я листів з фейковою інформацією щодо начебто виявлення в Україні вірусу Covid-19.

     Читайте також: Коронавірусні протести, або «Ласкаво просимо до Росії»

    Росія Китай потяг залізниця хвороби карантин транспорт вірус
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