У пасажирки потягу Київ-Москва запідозрили коронавірус



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Усіх пасажирів вагону відправили на карантин через китаянку з температурою

Китаянку з високою температурою з поїзда Київ-Москва у Брянську зняли з маршруту і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагону, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на керівника управління Росспоживнагляду по Брянській області РФ Людмилу Трапезникову.

«Громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді Київ-Москва, зняли з маршруту в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагону, в якому їхала китаянка з температурою 38 градусів, направили на карантин до Брянської міської лікарні», - розповіла Трапезникова.

Вона пообіцяла, що докладну інформацію буде надано в другій половині дня.



