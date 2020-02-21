У пасажирки потягу Київ-Москва запідозрили коронавірус
Усіх пасажирів вагону відправили на карантин через китаянку з температурою
Китаянку з високою температурою з поїзда Київ-Москва у Брянську зняли з маршруту і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагону, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на керівника управління Росспоживнагляду по Брянській області РФ Людмилу Трапезникову.
«Громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді Київ-Москва, зняли з маршруту в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагону, в якому їхала китаянка з температурою 38 градусів, направили на карантин до Брянської міської лікарні», - розповіла Трапезникова.
Як повідомляв «Главком», на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію.
Служба безпеки України вживає невідкладних заходів із встановлення обставин розсилання нібито від імені вітчизняного Міністерства охорони здоров’я листів з фейковою інформацією щодо начебто виявлення в Україні вірусу Covid-19.