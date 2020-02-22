Пристайко обговорив із заступником держсекретаря США повернення миру на Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стівен Бігун та Вадим Пристайко зустрілися у Вашингтоні

За словами глави МЗС України, незмінна підтримка США сьогодні вкрай важлива

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч у Вашингтоні із заступником держсекретаря США Стівеном Бігуном.

Про це Пристайко написав у Twitter.

«Незмінна підтримка США сьогодні вкрай важлива. Нові підходи відчуваються не лише в Києві - це надихає», - зазначив глава МЗС України.

Пристайко та Бігун, зокрема, обговорили повернення миру на Донбас, окупований Крим, євроатлантичну інтеграцію України та взаємодію у торговій та військовій сферах.

Обговорив з Першим заступником Держсекретаря США Стівеном Бігуном повернення миру на Донбас, окупований Крим, нашу євроатлантичну інтеграцію та взаємодію у торг та військ сферах. Незмінна підтримка США сьогодні вкрай важлива. Нові підходи відчуваються не лише в Києві - це надихає pic.twitter.com/Gqbka5GyiL — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 21, 2020

Як відомо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуває з візитом у США. Напередодні він відкрив дебати Генасамблеї ООН, присвячені ситуації на тимчасово окупованих територіях України.