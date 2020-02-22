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    Політика

    Пристайко обговорив із заступником держсекретаря США повернення миру на Донбас

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    Стівен Бігун та Вадим Пристайко зустрілися у Вашингтоні - Пристайко обговорив із заступником держсекретаря США повернення миру на Донбас
    Стівен Бігун та Вадим Пристайко зустрілися у Вашингтоні

    За словами глави МЗС України, незмінна підтримка США сьогодні вкрай важлива

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч у Вашингтоні із заступником держсекретаря США Стівеном Бігуном.

    Про це Пристайко написав у Twitter.

     «Незмінна підтримка США сьогодні вкрай важлива. Нові підходи відчуваються не лише в Києві - це надихає», - зазначив глава МЗС України.

    Пристайко та Бігун, зокрема, обговорили повернення миру на Донбас, окупований Крим, євроатлантичну інтеграцію України та взаємодію у торговій та військовій сферах.

    Як відомо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуває з візитом у США. Напередодні він відкрив дебати Генасамблеї ООН, присвячені ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

    МЗС Крим Донбас США міністр політика Україна Держдепартамент США Вадим Пристайко
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