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    У США заарештували «найстрашнішого» злочинця (фото)

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    У США заарештували насильника з пентаграммою на лобі - У США заарештували «найстрашнішого» злочинця (фото)
    У США заарештували насильника з пентаграммою на лобі
    фото: The Smoking Gun

    Лице 46-річного Майкла Кемпбелла (Michael Campbell) повністю покрито татуюваннями

    В американському штаті Міссурі заарештували «найстрашнішого» злочинця. Про це пише The Smoking Gun.

    Лице 46-річного Майкла Кемпбелла (Michael Campbell) повністю покрито татуюваннями. На лобі у нього видніється пентаграма, а на носі «сидить» павук.

    Чоловіка затримали після того, як він пробрався в чужий будинок і спробував згвалтувати сплячу жінку. При цьому його не збентежило, що її хлопець лежав поруч з нею.

    Це не перший арешт Кемпбелла. У разі визнання його провини йому загрожує довічне ув'язнення. Сам Кемпбелл провину не визнає і стверджує, що насправді жінка «сексуально домагалася його», а він відповів відмовою.

    Теги: США арешт будинок жінка
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    У США заарештували «найстрашнішого» злочинця (фото)