У США заарештували «найстрашнішого» злочинця (фото)

У США заарештували насильника з пентаграммою на лобі

Лице 46-річного Майкла Кемпбелла (Michael Campbell) повністю покрито татуюваннями

В американському штаті Міссурі заарештували «найстрашнішого» злочинця. Про це пише The Smoking Gun.

Лице 46-річного Майкла Кемпбелла (Michael Campbell) повністю покрито татуюваннями. На лобі у нього видніється пентаграма, а на носі «сидить» павук.

Чоловіка затримали після того, як він пробрався в чужий будинок і спробував згвалтувати сплячу жінку. При цьому його не збентежило, що її хлопець лежав поруч з нею.

Це не перший арешт Кемпбелла. У разі визнання його провини йому загрожує довічне ув'язнення. Сам Кемпбелл провину не визнає і стверджує, що насправді жінка «сексуально домагалася його», а він відповів відмовою.