  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У США під час дрегрейсингу автомобіль виїхав на глядачів: є жертви

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дрегрейсер не впорався з керуванням і виїхав за межі злітно-посадкової смуги аеропорту - У США під час дрегрейсингу автомобіль виїхав на глядачів: є жертви
    Дрегрейсер не впорався з керуванням і виїхав за межі злітно-посадкової смуги аеропорту
    фото: FOX61News

    Крім двох загиблих, ще щонайменше п’ять людей серйозно постраждали

    В американському Техасі під час змагань з дрегрейсингу Airport Race Wars 2 автомобіль в'їхав у натовп глядачів. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. Про це повідомляє ABC News.

    Дрегрейсер не впорався з керуванням і виїхав за межі злітно-посадкової смуги аеропорту, де відбувались змагання. Він вдарив декілька припаркованих автомобілів і наїхав на людей, які спостерігали за заходом.

    Крім двох загиблих, ще щонайменше п’ять людей серйозно постраждали.

    Чотирьох людей гелікоптером госпіталізували до лікарень в Остіні та Сан-Антоніо. Окрім того, чотиримісячне немовля і чотирирічну дівчинку доставили до Регіонального медичного центру Петерсона в Керрвілі. Ще двом людям надали допомогу на місці події.

    Чотирьох із них гелікоптером госпіталізували до лікарні в Сан-Антоніо, а ще одного — в Регіональний медичний центр Петерсона в Керрвіллі.

    Поліція Керрвілла проводить розслідування події.

    Теги: США автомобіль час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У США під час дрегрейсингу автомобіль виїхав на глядачів: є жертви