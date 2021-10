У США під час дрегрейсингу автомобіль виїхав на глядачів: є жертви

В американському Техасі під час змагань з дрегрейсингу Airport Race Wars 2 автомобіль в'їхав у натовп глядачів. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. Про це повідомляє ABC News.

Дрегрейсер не впорався з керуванням і виїхав за межі злітно-посадкової смуги аеропорту, де відбувались змагання. Він вдарив декілька припаркованих автомобілів і наїхав на людей, які спостерігали за заходом.

Крім двох загиблих, ще щонайменше п’ять людей серйозно постраждали.

Чотирьох людей гелікоптером госпіталізували до лікарень в Остіні та Сан-Антоніо. Окрім того, чотиримісячне немовля і чотирирічну дівчинку доставили до Регіонального медичного центру Петерсона в Керрвілі. Ще двом людям надали допомогу на місці події.

Two people died and five others were injured Saturday after a crash at an organized drag-racing event at the Kerrville-Kerr County Airport, Kerrville Police Department Sgt. Jonathan Lamb said. https://t.co/P7JtTe16Jk